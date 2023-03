Gigant szuka w Polsce energetycznego Yeti

- Do 2028 r. chcemy wytwarzać prawie 100 proc. energii na własne potrzeby. W 2022 r. 80 proc. energii pochodziło z własnych źródeł - mówi Michał Jarczyński, prezes Grupy Arctic Paper.

Grupa Arctic Paper zużywa rocznie blisko 3,2 TWh energii elektrycznej i cieplnej. To drugi pod względem wysokości składnik w jej strukturze kosztów.

W Kostrzynie, gdzie działa papiernia, grupa Arctic Paper posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW. W 2023 r. zostanie zakończona budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 18 MW.

- Grupa Arctic Paper zużywa rocznie blisko 3,2 TWh energii elektrycznej i cieplnej, to drugi pod względem wysokości składnik w naszej strukturze kosztów. Nie jest ważne, czy ta energia jest droga czy tania, ważne jest to, po jakiej cenie energię kupują nasi konkurenci i by moja energia była wobec tego konkurencyjna. Jeżeli wszyscy producenci w Europie będą mieli drogą energię, to ten problem dotknie wszystkich po równo, a my damy sobie rade, ponieważ 85 proc. naszej sprzedaży jest kierowane na rynki europejskie - mówi Michał Jarczyński, prezes i dyrektor generalny Grupy Arctic Paper.

Wodna, wiatrowa, słoneczna oraz biomasa - własna energia to fundament

Grupa 5 lat temu podjęła decyzję, że musi inwestować w energetykę. Jak oceniono, własna energia to mocny i trwały fundament budowania przewagi konkurencyjnej.

- Jeszcze kilka lat temu produkowaliśmy 50 proc. energii na własne potrzeby, było to ok. 1,2-1,3 TWh. W 2022 r. po zrealizowaniu szeregu inwestycji osiągnęliśmy poziom 80 proc., z tego 70 proc. to produkcja ze źródeł odnawialnych - wylicza Michał Jarczyński.

Energetyczne aktywa papierniczego potentata to spory potencjał wytwórczy. Elektrownia wodna w Munkedal w Szwecji wyprodukowała ponad 17 GWh energii w roku 2022, elektrownia na biomasę w Grycksbo w tym samym czasie wyprodukowała ponad 15 GWh energii elektrycznej i 200 GWh energii cieplnej.

Farmy fotowoltaiczne w Kostrzynie i w Grycksbo wyprodukowały w 2022 r. łącznie 1,4 GWh energii.

We wrześniu 2022 r. został oddany do eksploatacji nowy kocioł wielopaliwowy w Munkedal. W minionym roku oddano instalacje fotowoltaiczne w papierniach w Grycksbo i Munkedal.

Grupa inwestuje w kolejne farmy fotowoltaiczne, planuje inwestycje także w farmy wiatrowe na lądzie w Polsce i w Szwecji. Grupa jest też otwarta na wspólne projekty wiatrowe, fotowoltaiczne, biomasowe czy biogazowe, jak również na zakup projektów od deweloperów.

100 proc. własnej energii. Warunkiem spotkanie Yeti, a nawet dwóch

W Kostrzynie szwedzka grupa posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW, w 2022 r. rozpoczęto budowę instalacji o mocy ok. 18 MW. Ta inwestycja zakończona będzie pod koniec bieżącego roku.

Celem grupy jest, aby do 2025 roku wybudować w Polsce ok. 40 MW mocy wytwórczych OZE i kolejnych 60 MW do roku 2030.

Planowany poziom CAPEX segmentu „Energia” do 2030 roku to 450 mln zł. Szacuje się, że w 2030 roku segment ten będzie odpowiadać za około 7 proc. przychodów grupy i ok. 25 proc. EBITDA.

- Chcemy, aby do 2028 r. prawie 100 proc. energii wytwarzać u siebie. Będzie to możliwe pod warunkiem, że wcześniej spotkam Yeti. W Polsce mamy dwa energetyczne Yeti. Pierwszy to linia bezpośrednia, a drugi cable pooling. Wielu o nich mówi, ale w rzeczywistości u nas jeszcze ich nie spotkano - wyjaśnia Michał Jarczyński.

Żart o himalajskiej legendzie zwraca uwagę na niewesoły fakt: o linii bezpośredniej i cable poolingu w Polsce mówi się dużo, panuje zgoda co do racjonalności tego typu rozwiązań, ale wciąż nie ma warunków prawnych do tego, by takie projekty były realizowane.

Duże różnice w funkcjonowaniu rynków energii w Szwecji i w Polsce

Grupa Arctic Paper prowadzi działalność w Polsce oraz w Szwecji. Michał Jarczyński zwraca uwagę na duże różnice w funkcjonowaniu rynków energii w tych krajach.

- Jest duża różnica pomiędzy rynkami giełdowymi energii w Polsce i Szwecji, ponieważ rynek szwedzki jest o wiele bardziej płynny, tam można kontraktować energię nawet na okres 5 lat - wskazuje Michał Jarczyński.

Podkreśla, że narasta problem związany z zabezpieczaniem transakcji na giełdach energii.

- Jak spojrzymy na rynek w 2022 r. i końcówkę 2021 r., to zauważymy, że nawet wielkie firmy jak Fortum, miały problemy z zapewnieniem depozytów. Jak nie będzie systemu wzmocnienia finansowego uczestników rynku, to rynek terminowy w Polsce nie powstanie, ponieważ sprzedający i kupujący nie będą w stanie zapewnić depozytów. Rozumiem, że sprzedający energię chce mieć zapewnienie, że energię od niego kupię i za nią zapłacę, ale ja też chcę mieć gwarancję, że on nie upadnie - a takie przypadki się zdarzały - wyjaśnia Michał Jarczyński.

Inna różnica między Polską a Szwecją to poziom świadczonych usług systemowych.

- W Szwecji istnieje rozwinięty rynek usług systemowych, w którym aktywnie uczestniczymy, to m.in. usługi DSR i regulacja częstotliwości. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy takie usługi na szerszą skalę będą oferowane także w Polsce - dodaje Michał Jarczyński.

W jego ocenie w Polsce powinniśmy wprowadzić taryfy dynamiczne oraz odejść od modelu tzw. miedzianej płyty (to model, gdzie jest taka sam cena energii w różnych miejscach systemu elektroenergetycznego).