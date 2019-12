Gliwicka spółka ciepłownicza ma finansowanie strategicznej inwestycji

27 mln zł w formie preferencyjnego kredytu z opcją umorzenia otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach na budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.

Jest to strategiczna inwestycja miejskiej ciepłowni, dzięki której ciepło będzie w Gliwicach wytwarzane w warunkach spełniających surowe normy ekologiczne.

W piątek w Gliwicach podpisano stosowną umowę. Miejska spółka PEC Gliwice otrzymała 27 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę instalacji. Wartość całej inwestycji to 51,7 mln zł; pozostałe środki będą pochodziły z budżetu PEC.

Instalacja będzie wyposażona w zautomatyzowane linie ochrony powietrza, budowane w technologii umożliwiającej redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

"Inwestycja jest bardzo potrzebna Gliwicom. Nowe, rygorystyczne normy ochrony środowiska zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dzięki dofinansowaniu z WFOSiGW będziemy na nie przygotowani. Będzie to preferencyjny kredyt z opcją częściowego umorzenia" - podkreślił prezes PEC w Gliwicach Rudolf Widziszowski.

Dzięki inwestycji rocznie do atmosfery trafi o ponad 540 tys. kg zanieczyszczeń gazowych mniej. Będzie to kolejna kotłownia w PEC, która dzięki wsparciu WFOŚiGW zostanie zaopatrzona w instalację oczyszczania powietrza.

"Każda inwestycja, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście, jest niezwykle cenna. Ta, którą realizować będzie nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, z pewnością pozytywnie wpłynie na to, czym oddychamy. Miasto będzie wspierać każdą inicjatywę, która przyczyni się do lepszego traktowania naszego środowiska naturalnego" - oświadczył pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz Moszyński. Dodał, że Gliwice muszą stawać się miastem coraz bardziej ekologicznym.