Global Hydrogen zbuduje biogazownię za 15,5 mln zł

Global Hydrogen podpisał umowę na budowę kompletnej biogazowni o docelowej mocy 1 MW w Markowicach. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 15,5 mln zł – informuje spółka.

Jak czytamy w komunikacie, realizacja inwestycji nastąpi w formule zaprojektuj i wybuduj oznacza kompleksowe wykonanie przez Global Hydrogen na rzecz zamawiającego całości prac we wszystkich branżach.

Prace zostaną wykonane przez Global Hydrogen z wykorzystaniem opatentowanej technologii mieszania reaktora biogazowni SMBP.

W komunikacie czytamy także, że wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganą dokumentacją do wniosku o pozwolenie na budowę zostanie dokonane do 31 sierpnia 2023 r. Całkowita realizacja umowy ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wynagrodzenie za budowę biogazowni ustalono na kwotę 15,5 mln zł netto.

Global Hydrogen to dawne Teliani Valley Polska, którego działalność była związana z importem i dystrybucją win. W ubiegłym roku akcjonariat zadecydował o zmianie branży na energetyczno-technologiczną.