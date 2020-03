Globalna flota elektrowni węglowych urosła w 2019 roku o ponad 30 GW [RAPORT]

W 2019 roku czwarty rok z rzędu, a o 19 proc. w stosunku do 2018 roku, spadła łączna planowana moc elektrowni węglowych będących w budowie i fazie projektowania, a zarazem moc nowych elektrowni węglowych wzrosła netto w 2019 roku o 34,1 GW i był to pierwszy wzrost nowych mocy węglowych netto od 2015 roku - wynika z raportu "Boom and Bust 2020: Tracking The Global Coal Plant Pipeline".

Uruchomienia i odstawienia elektrowni węglowych w OECD 2000-2019

Uruchomienia i odstawienia elektrownie węglowych na świecie w latach 2000-2019

Według autorów raportu mimo osłabienia rozwoju mocy węglowych na świecie, w Chinach cały czas mamy do czynienia z alarmującym trendem. W komunikacie podano, że w 2019 r. w Chinach zwiększyła się liczba nowych bloków węglowych włączonych do sieci, pomimo dalszego spadku wykorzystania mocy węglowych, wskazującego na coraz większą nadwyżkę mocy.- Chińskie lobby węglowe domaga się budowy setek nowych elektrowni węglowych do 2030 r., co stoi w całkowitej sprzeczności z deklarowanym przez władze Chin aktywnym wsparciem walki ze zmianami klimatu - powiedział Lauri Myllyvirta, główny analityk Centre for Research on Energy and Clean Air.- Decydenci szukają sposobu pobudzenia gospodarki po kryzysie spowodowanym koronawirusem, ale fala nowych elektrowni węglowych byłaby w tej sytuacji odpadem najgorszego rodzaju. Zarówno deklaracje klimatyczne Chin, jak i rosnąca konkurencyjność czystych technologii energetycznych oznaczają, że liczba instalacji odnawialnych będzie rosnąć, uniemożliwiając dalszy rozwój energetyki opartej na węglu - stwierdził Lauri Myllyvirta.Raport podaje, że w państwach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) moce węglowe spadają od 2011. Niemniej, jak podkreślono, podczas gdy USA i UE odchodzą od węgla, za największy rozwój mocy węglowych spośród krajów OECD odpowiada Japonia. W raporcie podano, że w samej Japonii jest 11,9 GW mocy węglowych w fazie rozwoju, a na arenie międzynarodowej Japonia finansuje 24,7 GW mocy węglowych, co przekracza moc elektrowni węglowych całej Australii (24,4 GW).- Chociaż w niektórych azjatyckich krajach moce węglowe wciąż rosną, w reszcie świata mamy do czynienia z ogólnym spadkiem wytwarzania energii z węgla. To międzynarodowy trend, który będzie się utrzymywał. Niestety, Chiny i Japonia w dalszym ciągu odstają od globalnych trendów, ponosząc największą winę za budowę nowych elektrowni węglowych i finansowanie rozwoju energetyki węglowej w Azji - stwierdził cytowany w komunikacie Gyorgy Dallos, odpowiedzialny za strategię globalną w Greenpeace International.