Globalne cele offshore'owe liczone są już w tysiącach gigawatów

Michał Piekarski, partner w Baker McKenzie., uczestniczył w debacie „Morska energetyka wiatrowa” przeprowadzonej podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego trwającego w Katowicach.

Odniósł się m.in. do niedawno upublicznionej przez resort klimatu i środowiska propozycji rozwoju offshore w Polsce - do 18 GW w 2040 roku.

- Kiedy zaczynałem się zajmować energetyka morską ponad 10 lat temu, zmienialiśmy ustawę o obszarach morskich, adresując zagadnienia rozwoju offshore'u, a polityka energetyczna z inną jeszcze wtedy perspektywą zupełnie milczała o tej technologii – mówił Michał Piekarski.

- Teraz globalne cele offshore'owe są na poziomie 2000 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku. Przy 2000 GW te 18 GW pokazuje, gdzie jesteśmy, ale to jest oczywiście bardzo ambitny plan – ocenił Michał Piekarski.

Zaznaczył, że ten nowy plan offshore'owy musi pogodzi I fazę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z II realizowaną z dość dużym rozmachem, bo w II fazie jest 11 lokalizacji , które są teraz przyznawane.

- Pewnie są różne szacunki, różnie liczymy dostępne moce zainstalowane, ale to jest pewnie 8-9 GW ( w II fazie - red.), gdyby odjąć ograniczenia które wyjdą przy rozmaitych badaniach- komentował Michał Piekarski.

- 5,9 GW pokryte kontraktami różnicowymi (w I fazie rozwoju -red.) plus 8 GW, to wychodzi około 14 GW, a więc jeszcze 4 GW brakuje do 18 GW. Myślę, że kierunek jest właściwy, bo to oznacza, że polityka energetyczna państwa do 2040 roku będąca w aktualizacji, która jest procedowana, zahacza o III fazę rozwoju i bardzo słusznie – komentował Michał Piekarski.