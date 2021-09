Gmina Opole Lubelskie z dofinansowaniem na wymianę oświetlenia ulicznego

Gmina Opole Lubelskie dostała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na typu led. Koszt wymiany to ponad 3,8 mln zł.

Jak przekazał w środę burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, modernizacja oświetlenia ulicznego to jedna z trzech inwestycji, na które Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt prac to 3 803 160,00 zł z czego 90 proc. stanowi dofinansowanie z RFIL.

"Z pewnością czeka nas realizacja jednej z największych i najważniejszych inwestycji z punktu widzenia mieszkańców całej gminy" - powiedział Plis.

Na terenie gminy wymienione zostanie prawie 2,5 tysiąca lamp, co ograniczy zużycie energii o ok. 70 proc. Przełoży się to także na oszczędności dla gminy na poziomie ok. 400-500 tysięcy złotych rocznie. Plis zaznaczył, że roczny koszt energii elektrycznej i dystrybucji, wg danych z ubiegłego roku, wynosi ok. 640 tys. zł, oraz dodatkowe 210 tys. zł to koszt konserwacji oświetlenia.

"Po realizacji inwestycji zyskamy możliwość zdalnego zmieniania natężenia światła w zależności od pory dnia czy nocy. To niezwykle cenna funkcja generująca z jednej strony oszczędność energii, a z drugiej możliwość doświetlania ulic w późnych godzinach nocnych. Dzięki niej wiele miejscowości na terenach wiejskich, które dotąd były oświetlone tylko przez krótki czas w ciągu nocy, teraz będziemy mogli oświetlać przez całą noc, oświetleniem o nieco mniejszym natężeniu. W bardzo dużym stopniu wpłynie to na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców" - dodał Plis.

Wymiana lamp rozpocznie się w październiku i potrwa do końca 2021 roku.