Google przechodzi w 100 proc. na energię bezemisyjną. Zielonych zmian będzie więcej

Google poinformowało, że do 2030 r. zamierza, jako pierwsza z dużych światowych firm, w całości korzystać tylko z bezemisyjnych źródeł energii - w tym energii ze źródeł odnawialnych i elektrowni jądrowych. Firma zamierza także wesprzeć 500 miast w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2.

Źródła bezemisyjne całą dobę

5 mld dolarów inwestycji energetycznych

Pomoc w redukcji emisji dwutlenku węgla

Jak zapewnia, Google wyeliminowało, za pośrednictwem zakupów offsetów węglowych wysokiej jakości, całą spuściznę węglową firmy, czyli wszystkie emisje wynikające z prowadzonej działalności do 2007 roku, kiedy grupa stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że ślad węglowy netto przedsiębiorstwa za cały okres funkcjonowania firmy jest obecnie równy zeru.Od 2017 roku całość zużycia energii elektrycznej jest w 100 proc. pokrywana zakupami energii ze źródeł odnawialnych. Teraz firma idzie o krok dalej: do 2030 roku Google planuje prowadzić swoją działalność w oparciu o energię bezemisyjną - na całym świecie i przez cały czas.- Od 2017 roku, Google kupuje co roku przynajmniej tyle energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ile w całości jej zużywa na świecie. Są jednak takie okresy w ciągu doby czy w roku, kiedy w sieci energetycznej nie ma wystarczająco dużo energii z takich źródeł, by pokryć zapotrzebowanie. Są też takie okresy, gdzie zakupy ze źródeł odnawialnych przewyższają potrzeby bieżące. "Pokrywanie zapotrzebowania zakupami" oznacza więc, że na przestrzeni całego roku jesteśmy w stanie te okresy wzajemnie "zbilansować". Naszym celem do 2030 jest więc w całości usunięcie węgla z pokrywania potrzeb energetycznych, czyli że nasze operacje będę o każdej porze dnia i nocy, wszędzie na świecie, cały czas, zasilane źródłami bezemisyjnymi - informuje Google w wypowiedzi dla WNP.PL.Firma podkreśla, że jeszcze nie tak dawno temu trudno było sobie wyobrazić całodobowe dostawy bezemisyjnej energii elektrycznej. Uproszczone rozumowanie podpowiadało, że wiatr nie wieje przecież bez przerwy, a słońce w nocy nie świeci.Ale dzięki trendom w rozwoju technologicznym i właściwie ukierunkowanej polityce rządów, obietnica czystej energii przez całą dobę znajdzie się wkrótce w zasięgu ręki. By ten cel zrealizować, Google zainwestuje w rozwiązania, które umożliwią pozyskiwanie niezawodnej, bezemisyjnej energii we wszystkich miejscach na świecie, o każdej porze dnia i nocy.- Zajmiemy się na przykład integrowaniem źródeł energii wiatrowej i słonecznej oraz zwiększaniem wykorzystywania energii przechowywanej w akumulatorach. Pracujemy też nad sposobami zastosowania sztucznej inteligencji do lepszego przewidywania i optymalizacji naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wszystkie te wysiłki pozwolą do 2025 roku stworzyć 12 tysięcy miejsc pracy. Uważamy, że nasze zaangażowanie przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej energii na całym świecie. Nasza praca pomoże też zmierzyć się z przeszkodami, które ograniczały do tej pory możliwość wykorzystywanie energii niskoemisyjnej przez całą dobę - przekonuje Sundar Pichai.Amerykańska firma wylicza, że jego inwestycje pozwolą na uzyskanie 5 GW bezemisyjnej energii do roku 2030 w jego rejonach produkcyjnych.- Spodziewamy się, że przyczyni się to do pobudzenia inwestycji w czystą energię o wartości ponad 5 mld dolarów, pozwoli zredukować emisje odpowiadające usunięciu z dróg ponad miliona samochodów rocznie, jak również stworzy ponad 8 tys. miejsc pracy związanych z czystą energią - ocenia Sundar Pichai.Google zamierza także działać na rzecz redukcji emisji CO2 w 500 miastach na świecie. Amerykański koncern informuje, że miasta generują 70 procent światowych emisji CO2.Narzędzie Google'a o nazwie Environmental Insights Explorer pomaga ponad 100 aglomeracjom monitorować i ograniczać emisje CO2, jak również maksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej (na przykład poprzez informowanie o potencjale energii słonecznej na terenie miast i emisji zanieczyszczeń z transportu).Google zapowiedziało, że udostępnia to narzędzie, by objęło 3 tys. lokalizacji na całym świecie.- Zobowiązujemy się również pomóc ponad 500 miastom i samorządom lokalnym na całym świecie w ograniczeniu całkowitej emisji CO2 o miliard ton rocznie do 2030 roku - odpowiada to rocznej emisji dwutlenku węgla kraju wielkości Japonii - deklaruje Sundar Pichai.Google pomaga ograniczyć emisję m.in. z takich miast jak Hamburg i Houston.Koncern zapowiedział również wprowadzenie szereg inicjatyw, mających na celu pomoc jego partnerom i innym organizacjom w zmniejszaniu zużycia węgla i usuwaniu go z atmosfery.Ponad 10 procent zużycia energii w Stanach Zjednoczonych pochodzi z ogrzewania i chłodzenia budynków handlowych, usługowych i biurowych. Wykorzystanie rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym zmniejszyło zużycie energii niezbędnej do chłodzenia centrów danych Google o 30 procent.DeepMind i Google Cloud postanowiły udostępnić to rozwiązanie podmiotom na całym świecie. Będzie ono możliwe do wykorzystania przez lotniska, centra handlowe, szpitale, centra danych i inne budynki komercyjne oraz obiekty przemysłowe.Równie ważną rolę odgrywają organizacje non-profit, stowarzyszenia obywatelskie i uczelnie wyższe.- Pracujemy z szeregiem organizacji ekologicznych (np. Crowther Lab) nad naukowym podejściem do ponownego zalesiania i rekultywacji. W Europie uruchamiamy projekt Google.org Impact Challenge o wartości 10 milionów euro - jego celem jest wspieranie obiecujących pomysłów i projektów wspierających zrównoważony rozwój, wyselekcjonowanych przez niezależnych ekspertów - informuje Sundar Pichai.Jego zdaniem te wszystkie zmiany pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość.- Patrzymy w przyszłość z optymizmem: dzięki wykorzystaniu nowych technologii, inwestycjom we właściwą infrastrukturę i narzędzia, jak również poprzez wsparcie partnerów, organizacji non-profit, a przede wszystkim ludzi, kolejne dziesięciolecie okazać się może najważniejszą dekadą z perspektywy działań na rzecz klimatu - podsumowuje prezes Google'a.Larry Page i Sergey Brin założyli Google we wrześniu 1998 r. Dzisiaj Google zatrudnia ponad 50 tys. osób na całym świecie, oferując szeroką gamę popularnych produktów oraz platform takich jak: wyszukiwarka, mapy, rozwiązania reklamowe, Gmail, Android, Chrome i YouTube.Polskie biuro Google rozpoczęło działalność w 2005 r. w Warszawie.W październiku 2015 r. powstał holding Alphabet, a Google stał się jego częścią.