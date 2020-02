Google wycofuje się z projektu powietrznych farm wiatrowych

Spółka Alphabet, do której należy Google, postanowiła zakończyć projekt rozwoju powietrznych turbin wiatrowych, realizowany w ramach eksperymentalnych projektów moonshot. Firma uznała, że inwestycja jest dla niej nieopłacalna - informuje dziennik "Financial Times".

Google zdecydował o zamknięciu podległej Alphabetowi firmy Makani Technologies, specjalizującej się z budowie powietrznych turbin wiatrowych. Makani została przejęta przez koncern w 2013 r., żeby kontynuować prace w ramach, należącego do Google'a ośrodka badawczo-rozwojowego o nazwie X. Projekty realizowane przez laboratorium X określa się mianem moonshots i obejmują one m.in. prace nad samojeżdżącym samochodem czy balonami, umożliwiającymi połączenie z internetem. Całość prac badawczych nadzorowana i finansowana jest przez oddział o nazwie Other Bets.

Okazuje się jednak, że Other Bets przynosiła w ostatnich latach coraz większe straty - w 2018 r. było to 3,4 mld dolarów, w ubiegłym roku już 4,8 mld dolarów. Ponadto jeszcze w grudniu z zarządu spółki wycofali się jej założyciele Larry Page i Sergey Brin. W rezultacie Sundar Pichai, szef Google, zdecydował o zamknięciu jednego z projektów - farm powietrznych Makani, który firma uznała za nieopłacalny.

Makani Technologies budowała powietrzne farmy wiatrowe w postaci specjalnych latawców unoszących się 300 m nad powierzchnią wody, które można przywiązać do pływających boi. Ta metoda pozwala na wytworzenie energii wiatrowej, ale eliminuje konieczność budowy kosztownych konstrukcji na dnie oceanu, potrzebnych do podtrzymania tradycyjnych wiatraków. Zgodnie z planem technologia ta miała być wykorzystywana w tych rejonach, gdzie ocean jest zbyt głęboki, żeby postawić tam turbiny wiatrowe lub gdzie wiatry są zbyt silne.

"To była dla nas bardzo ciężka decyzja. Jednak nasze prognozy co do korzyści, jakie możemy odnieść z turbin w porównaniu do kosztów i ryzyka, jakie musielibyśmy ponieść, z czasem się zmieniły. To część mojej pracy żeby wybierać te projekty, które są najbardziej warte inwestycji" - powiedział "FT" szef laboratorium X Astro Teller.

Google nie chce ujawnić ile osób zatrudnionych było w firmie Makani, zdradza jedynie, że chodzi o "dziesiątki pracowników". Prawdopodobnie mają oni szansę na zatrudnienie w innych spółkach należących do Alphabetu, również do pracy nad projektami klimatycznymi.

Inwestycji w technologię Makani nie wyklucza jednak Shell - koncern przyznał, że "rozważa różne opcje".

"Wiatr morski daje możliwość wytworzenia na dużą skalę energii o ogromnej mocy. Społeczeństwo tego potrzebuje, żeby dokonać transformacji energetycznej. Makani jest liderem w tym zakresie" - powiedziała dziennikarzom Dorine Bosman wicedyrektor Shell Wind Development.

Google zapewnia, że inne projekty klimatyczne, w tym np. dostarczanie produktów za pośrednictwem dronów, będą nadal kontynuowane. Zdaniem Tellera inwestycje spółki w projekty moonshots mają być nawet zwiększone.