Gorączka ciepłownictwa. Winne ceny za emisję, rozwiązaniem biomasa

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich był gościem debaty wyborczej portalu WNP.PL. Tym razem dyskutowaliśmy o kosztach ciepła.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na "Kanale Wyborczym" WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o rachunkach za ciepło systemowe oraz kondycji firm ciepłowniczych.

- W Polsce potrzebny jest konsensus dotyczący ciepłownictwa - uważa wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. - Już w 2020 roku mówiłem, że Polaków czekają gigantyczne podwyżki w związku z polityką unijną.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Bartłomiej Gabryś z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Masłowski z Polski 2050, Anita Sowińska z Lewicy oraz Krzysztof Szymański z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą kosztów ciepła. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Na poziomie unijnym powinniśmy doprowadzić do konsensu i reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Naszym sprzymierzeńcem będą Niemcy, bo ich gospodarka ma coraz większy problem z emisjami CO2 - przekonuje Janusz Kowalski.

Wiceminister podkreśla, że za szybujące ceny za ciepło systemowe w Polsce odpowiada w całości system EU ETS i opłaty, które w związku z tym ponoszą firmy tego sektora.

Kowalski dodaje, że zrezygnowanie z tego mechanizmu uwolniłoby setki miliardów złotych niezbędnych na modernizację ciepłownictwa.

- Największy problem, jeśli chodzi o ciepłownictwo, występuje w sektorze małych i średnich ciepłowni. Te należą w głównej mierze do samorządów. Jestem zwolennikiem programu dedykowanemu 100-150 ciepłowniom, który zakłada współspalanie z biomasą. To przedłużyłoby efektywne wykorzystanie węgla. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest zastąpienie importowanego węgla dla ciepłowni właśnie biomasą agro lub leśną. To, w moim przekonaniu, jest najbardziej efektywna strategia dla tej branży - dodaje rządowy pełnomocnik ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich.