Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową gazu

Grupę zakupową, która wspólnie chce kupić gaz w latach 2022-2023, powołała zrzeszająca 41 miast i gmin woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Od wielu lat tamtejsze samorządy kupują też grupowo energię elektryczną.

Jak poinformował w środę Witold Trólka z biura prasowego Metropolii, w skład nowej grupy weszły łącznie 32 samorządy, jednak część z nich kupi paliwo gazowe na rok, a część na dwa lata. Gminy zamówią w ten sposób blisko 233,9 gigawatogodzin (GWh) gazu, sprawdzając jednocześnie dynamikę cen.

"Ogłaszając przetarg w imieniu gmin wchodzących w skład grupy zakupowej musimy zastosować nowy schemat zakupu" - powiedziała, cytowana przez Trólkę, dyrektor departamentu projektów i inwestycji GZM Karolina Mucha-Kuś. "Gminy podjęły decyzję, aby nowe, wspólne zamówienie grupy zakupowej gazu zostało podzielone na dwa warianty - na dostawę roczną i na dwa lata" - uściśliła.

"Pozwoli to zaobserwować nam dynamikę zmiany cen za jednostkę w przetargach na krótszy i dłuższy okres. Przyczyną takiego działania jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego. Wynika ona z aspektów geopolitycznych, związanych z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu" - zdiagnozowała specjalistka.

Jak uściśliła, działania zmierzające do zakończenia budowy rurociągu Nord Stream II, utrzymania jego własności i operowania gazociągiem oraz zagwarantowania udziału w transakcjach handlowych, mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się cen gazu.

Mucha-Kuś zastrzegła również, że na decyzję o podziale przetargu wpłynęła podwyżka cen prądu. Najniższa ze złożonych ofert w rozstrzygniętym we wtorek przetargu na zakup prądu była o ok. 100 mln zł wyższa niż szacowano, przygotowując zamówienie.

"Wymaga to od samorządów elastycznego planowania wydatków na zakup energii, by nie przeciążyć budżetów gmin" - podkreśliła Mucha-Kuś.

Grupę zakupową gazu utworzyły łącznie 32 gminy. Cenę zamawianej łącznie ilości 233,9 GWh gazu oszacowały one wstępnie na nieco ponad 120 mln zł.

W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy, w latach 2022-2023. Zakupią one łącznie ok. 121,2 GWh szacunkowo za 61,6 mln zł. Te gminy to: Będzin, Bytom, Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy oraz Zbrosławice.

Na dostawy gazu tylko w 2022 r. zdecydowało się 17 gmin. Zakupią one łącznie ok. 112,7 GWh szacunkowo za 58,6 mln zł. Te gminy to: Bobrowniki, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Knurów, Kobiór, Mierzęcice, Psary, Ruda Śląska, Siewierz, Sławków, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wyry oraz Zabrze.

Ogłoszony przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 r. 25 gmin zakupiło wówczas łącznie 225 GWh gazu, zapewniając jego dostawy dla swoich jednostek, jak szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Wartość tego dwuletniego zamówienia wyniosła 38,3 mln zł.

Metropolia organizuje także grupy zakupowe energii elektrycznej. W 2019 r. po raz pierwszy zakupiono energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

We wtorek rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Wpłynęły cztery oferty. Po ich otwarciu okazało się, że najniższa jest o ponad 100 mln zł droższa, niż kwota oszacowana na potrzeby tego zamówienia. Członkowie grupy zakupowej zdecydowali o rozstrzygnięciu przetargu uznając, że jego ponowienie gwarantowałoby uzyskania tańszych ofert. Wybrano ofertę Tauronu o wartości ok. 597,3 mln zł.

Metropolia sygnalizuje, że dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, aby zrealizować wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.