Gorsza koniunktura na rynku fotowoltaiki wpłynęła na wyniki grupy TIM

Grupa TIM w I kwartale 2023 r. osiągnęła 379,3 mln zł przychodów, notując 14,7 mln zł zysku netto wobec blisko 410 mln zł przychodów i ponad 31 mln zł zysku netto rok wcześniej. To efekt pogorszenia koniunktury, w tym na rynku fotowoltaiki - wynika z raportu.

W I kwartale 2023 roku przychody grupy TIM wyniosły 379,3 mln zł i były o 7,5proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główna ich część została wypracowana przez spółkę TIM.

Po I kwartale 2023 r., podobnie jak na koniec 2022 roku, największą grupą klientów spółki byli wykonawcy prac elektrycznych. Z kolei największą w tym okresie pod względem przychodów grupą asortymentową były kable i przewody.

W I kwartale 2023 r. grupa TIM odnotowała zysk netto 14,7 mln zł wobec 31,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 roku. Gorszy wynik to przede wszystkim efekt spadku przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na sprzedaży.

W I kwartale 2023 roku przychody grupy kapitałowej TIM wyniosły 379,3 mln zł i były o 7,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główna ich część została wypracowana przez spółkę TIM.

Największą grupą klientów TIM są wykonawcy prac elektrycznych

Firma w I kwartale 2023 roku uzyskała 363,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 7,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Po I kwartale 2023 r., podobnie jak na koniec 2022 roku, największą grupą klientów spółki pozostawali wykonawcy prac elektrycznych, czyli segment "Instalator". Udział sprzedaży do instalatorów wyniósł 42,1 proc., co odpowiadało za 153,2 mln zł przychodów i był to spadek o 12,7 proc. w stosunku do I kwartału 2022.

Drugim co do wielkości segmentem, odpowiadającym za 133,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, był segment "Sprzedawca/hurtownik". Grupa firm kupujących towar do dalszej odsprzedaży odpowiadała za 36,7 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki. W tym segmencie również zanotowano spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - wyniósł on 8,7 proc.

Powodem spadku sprzedaży do mniejszych hurtowni i sklepów była, jak podała spółka, pogarszająca się koniunktura na rynku budownictwa oraz poprawiająca się dostępność wielu produktów, które wcześniej były niedostępne i hurtownie starały się budować zapasy, aby zabezpieczyć bieżące sprzedaże.

- W przypadku instalatorów, poza pogarszającą się koniunkturą na rynku, co ograniczało dość mocno zaplanowany front robót na kolejne okresy roku, nie bez wpływu pozostawało załamanie na rynku odnawialnych źródeł energii. Wiele firm instalacyjnych wyspecjalizowało się w segmencie instalacji fotowoltaicznych, a tych inwestycji w pierwszym kwartale 2023 roku było zdecydowanie mniej -podała spółka.

Trzeci istotny w TIM segment stanowią odbiorcy przemysłowi, reprezentowani przez dwie grupy - "Produkcja OEM" oraz "Utrzymanie ruchu / konserwator". W I kwartale 2023 firma zrealizowała sprzedaż do tych grup klientów w wysokości blisko 65,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 2,8 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r.

Kable i przewody numerem 1 pod względem przychodów

Po I kwartale 2023 roku w strukturze grup asortymentowych oferowanych przez TIM znacząco spadł udział sprzedaży największej w tym okresie pod względem przychodów grupy "Kable i przewody". Odpowiadała ona za 111,5 mln zł sprzedaży, co stanowiło 30,7 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki - spadek o 4,7 pkt. proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku.

Grupa ta, pomijając segment "Pozostałe", była jedyną istotną grupą, w której zanotowano spadek sprzedaży w stosunku do I kwartału 2022 ( o 19,9 proc.).

TIM podała, że w I kwartale 2023 z jednej strony znacznie poprawiła się dostępność produktów z tej grupy asortymentowej, z drugiej zaś pogorszyła się koniunktura na rynku.

- Spowodowało to zwiększenie konkurencyjności, co wpłynęło negatywnie na wielkość marży generowanej na sprzedaży kabli i przewodów, która dodatkowo wypracowywana była na mniejszym wolumenie obrotów spowodowanym spadającym popytem- stwierdziła spółka w raporcie.

Drugą co do wielkości grupą asortymentową była grupa "Aparatura i rozdzielnice". Sprzedaż produktów z tej kategorii wyniosła 103 mln zł, czyli o 2,4 proc. więcej niż w I kwartale 2022 Jej udział w całkowitych przychodach spółki wzrósł do 28,3 proc., czyli o 2,7 pkt. proc.

Sprzedaż produktów z kategorii OZE stopniała o blisko 60 proc.

TIM podała, że coraz większą ofertę produktową firmy stanowią produkty z kategorii OZE. Po trzech miesiącach 2023 roku sprzedaż produktów z kategorii OZE wyniosła 14,8 mln zł, co stanowiło 4,1 proc. sprzedaży całkowitej w TIM. Był to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 59,7 proc.

"Jak należało się spodziewać, niemożliwe było nawet zbliżenie się do wyników, które spółka zanotowała w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy zakończyła się ostatnia edycja programu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych i towarzysząca jej zmiana sposobu rozliczeń na mniej korzystne dla prosumenta. Efekty tej zmiany były już widoczne przez ostatnie trzy kwartały 2022 roku. W pierwszym kwartale 2023 roku obserwowaliśmy ewidentne zachowanie tego trendu, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe i znaczący spadek udziału w całkowitych przychodach spółki" - czytamy w raporcie TIM.

W I kwartale 2023 grupa TIM odnotowała zysk netto 14,7 mln zł wobec 31,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 roku. Zysk netto samej spółki TIM w I kwartale 2023 wyniósł 17,5 mln zł wobec 30,7 mln zł za I kwartał 2022.

"Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wynik netto grupy kapitałowej TIM w pierwszym kwartale 2023 roku, był przede wszystkim spadek przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na sprzedaży" - skomentowała spółka.

TIM jest dystrybutorem elektrotechniki. Według stanu na 29 maja 2023 roku największymi akcjonariuszami TIM byli Krzysztof Folta z żoną Ewą (23,45 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) i Krzysztof Wieczorkowski (13,51 proc.)