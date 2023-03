Gorsze wyniki Polenergii

Zarząd Polenergia przekazał wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia. Za 2022 r. skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 354,4 mln zł. Był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do 2021 r.

Zgodnie z informacją na wyniki finansowe Grupy za 2022 r. wpływ miała zmienność cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz sytuacja w europejskich systemach elektroenergetycznych.

Skorygowany zysk netto Grupy za 2022 r. wyniósł 162,0 mln zł. Stanowi to spadek w stosunku do wyniku z 2021 r. o 25,2 mln zł. W IV kwartale 2022 r. skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 54,3 mln zł. Uzyskano wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 15,9 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 110,0 mln zł i był wyższy o 31,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak podaje spółka, ostateczna wartość wyniku netto przedsiębiorstwo przekaże w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2022 r. Zostanie on opublikowany w dniu 30 marca 2023 roku.