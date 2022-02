Gospodarka skorzysta na rozwoju lądowych farm wiatrowych

Rozwój lądowej energetyki napędzi gospodarkę. Portfel zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw lądowych farm wiatrowych wyniesie nawet 80 mld zł do 2030 r. – wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Branża czeka jednak na liberalizację ustawy odległościowej, a ta znów się opóźnia.

Branża czeka na liberalizację przepisów

Wnioski z raportu potwierdzają stanowisko całej branży wiatrowej, która od wielu miesięcy walczy o zniesienie barier dla rozwoju nowych inwestycji na lądzie. By wykorzystać wskazane szanse dla polskiej gospodarki i rozwoju istniejącego potencjału, niezbędne jest uelastycznienie zasady 10H przy uwzględnieniu głosu społeczności lokalnych.

Ustawa z poślizgiem

Resort gospodarki od wielu miesięcy prowadzi prace nad liberalizacją tzw. ustawy odległościowej. Projekt zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).



W styczniu br. wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów trafić do Sejmu w pierwszym kwartale 2022 r.



Teraz okazuje się jednak, że proces ten znowu się opóźni. - Jak najbardziej realne jest skierowanie projektu do Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie do Rady Ministrów i zamknięcie procesu w drugim kwartale tego roku - powiedział wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Kaźmierski podczas premiery raportu Instytutu Jagiellońskiego i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej "Krajowy łańcuch dostaw w lądowej energetyce wiatrowej".



Wskazał, że opóźnienie w pracach związane jest m.in. z przejściem wiceministra odpowiedzialnego za ten projekt do innego resortu. Przypomnijmy, że Artur Soboń przeszedł do ministerstwa finansów, by usuwać usterki Polskiego Ładu. Jak zapewniał Kaźmierski jego następca w resorcie rozwoju może pojawić się jeszcze w tym tygodniu.

Raport pokazuje, że dalsze utrzymywanie się̨ restrykcyjnych przepisów ograniczających lokalizację w postaci tzw. zasady 10H, będzie oznaczać dalszy zanik mocy produkcyjnych i firm usługowych dla branży. Idąc dalej, można zaryzykować́ stwierdzenie, że brak odblokowania potencjału farm na lądzie przełoży się̨ na wysokość́ udziału krajowych dostawców w łańcuchach dostaw.Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na możliwości zwiększenia udziału komponentu polskiego jest planowany rozwój i potencjalnie dostępne finansowanie morskiej energetyki wiatrowej.- W momencie, kiedy jesteśmy na starcie projektu morskich farm wiatrowych, to wiatraki na lądzie mogą dać impuls dla kluczowych sektorów polskiego przemysłu, w tym przemysłu stalowego, konstrukcyjnego, odlewniczego i wielu innych, do przygotowania na dużo wyższe tonaże i gabaryty tych konstrukcji. Zielone światło dla ich rozwoju to informacja dla krajowego przemysłu oraz branży usługowo-instalacyjnej, by rozpocząć inwestycje w infrastrukturę wytwórczą, nowe technologie, kadry, które pozwolą na rozwój łańcucha dostaw zarówno dla lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej – uważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.Raport potwierdza również, że niezbędna jest aktualizacja dokumentów strategicznych w kwestii planowanego udziału lądowej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym, utrzymanie i stabilne systemy aukcyjne, rozwój rynku kontraktów PPA, zwiększenie integracji systemów, czy sprawny proces udzielania niezbędnych pozwoleń.