Green Genius uzyskał w mBanku duże finansowanie na fotowoltaikę

Green Genius, spółka z branży OZE, oraz mBank podpisali opiewającą na blisko 220 mln zł (46,45 mln euro) umowę finansowania budowy 69 MW farm słonecznych w Polsce. To najwyższe finansowanie zabezpieczone jak do tej pory przez Green Genius na polskim rynku - podano w komunikacie.

- Współpraca między krajami jest nieunikniona na europejskiej drodze do niezależności energetycznej. To ważny kamień dla naszej działalności w Polsce. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy to osiągnąć we współpracy z mBankiem - powiedział Rokas Bancevičius, CFO w Green Genius, cytowany w komunikacie.

Green Genius to deweloper odnawialnych źródeł energii działający na ośmiu europejskich rynkach. Od 2019 roku firma rozwinęła w Polsce trzy portfolio projektowe o łącznej mocy zainstalowanej 128,1 MW. Łącznie z projektami, które spółka obecnie buduje, Green Genius w Polsce zrealizował farmy słoneczne o mocy 263 MW.

Bartłomiej Czuba, wicedyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine (hybrydowa forma finansowania, zawierająca cechy długu i kapitału własnego) w mBanku, cytowany w komunikacie stwierdził, że kredytowanie zielonych branż i ekologicznej transformacji energetyki jest filarem strategii mBanku.

- Na finansowanie OZE, elektromobilność i recykling chcemy przeznaczyć do 2025 roku aż 10 mld zł. 220 mln zł kredytu na budowę farm fotowoltaicznych to jedna z największych transakcji tego typu na polskim rynku, która pokazuje naszą determinację w realizacji zielonych celów - powiedział Bartłomiej Czuba.

W Polsce na koniec października 2022, według danych publikowanych przez Agencję Rynku Energii, moc zainstalowana fotowoltaiki wynosiła prawie 11,478 GW wobec około 6,706 GW na koniec października 2021.