Greenpeace: kopalnia Turów z koncesją do 2044 mimo braku decyzji środowiskowej to jawne lekceważenie społeczeństwa

Minister Klimatu i Środowiska wydał koncesję na rozbudowę należącej do spółki PGE GiEK kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która umożliwi wydobycie węgla aż do 2044 r. Decyzja zapadła chwilę przed wejściem w życie nowelizacji ustawy OOŚ, mimo niezakończonej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Pośpiech wynika z chęci uniemożliwienia organizacjom ekologicznym dostępu do postępowania koncesyjnego - komentuje Greenpeace.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka 28 kwietnia 2021 r. przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów” do 2044 roku.

Greenpeace podał, że Minister Klimatu i Środowiska przedłużył koncesję wydobywczą dla kopalni Turów pomimo braku ostatecznej decyzji środowiskowej oraz tuż przed wejściem w życie nowelizacji tzw. ustawy OOŚ.

Wizja działalności Turowa do 2044 roku to nic innego jak mydlenie oczu lokalnej społeczności i umywanie rąk od odpowiedzialności za przyszłość regionu - ocenił dr hab. Leszek Pazderski, ekspert do spraw polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.

Ustawa OOŚ, czyli więcej praw dla organizacji pozarządowych

Realny scenariusz to niekontrolowany upadek kopalni i elektrowni Turów?