Greenpeace wygrywa w sądzie skargę o polską elektrownię. Decyzja w rękach ministra

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do skargi fundacji Greenpeace Polska oraz Frank Bold i uchylił decyzję ministra klimatu i środowiska udzielającą odstępstwa dla należących do spółki ZE PAK elektrowni Pątnów I i Konin od unijnych przepisów wprowadzających nowe wymogi emisyjne szkodliwych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń do powietrza. Oznacza to, że sprawa wraca do ministra Michała Kurtyki.