Greenway postawi nowe ładowarki do samochodów elektrycznych

GreenWay Polska podpisała umowę z Europark, która na mocy porozumienia będzie oferować ładowarki swoim klientom - właścicielom parkingów. Wprowadzenie takich usług zwiększy atrakcyjność miejsc postojowych dla kierowców elektryków i przyczyni się do poszerzenia sieci, głównie w miastach.

Firma Europark zajmuje się obsługą parkingów samochodowych i zarządzaniem powierzchniami parkingowymi. Obecnie zarządza ponad 200 lokalizacjami parkingów w Polsce.- Po wprowadzeniu płatności mobilnych, po zintegrowaniu naszych operacji z systemem samoobsługowych terminali parkingowych, oraz po wprowadzeniu funkcji e-bilet - dzisiaj, w dobie rozwijającej się elektromobilności, należy zadbać o kierowców samochodów elektrycznych. Mam nadzieję, że już wkrótce, wysokiej jakości ładowarki będą dostępne na większości z naszych parkingów - mówi Jarosław Święcki, dyrektor generalny Europark.Jest to kolejne porozumienie zawarte w ostatnich miesiącach, mające na celu upowszechnienie elektromobilności w Polsce. Przypomnijmy, niedawno GreenWay Polska rozpoczęła współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym, polegającą na przygotowaniu usługi finansowania dla przedsiębiorców.Jesienią 2020 roku nawiązana została także współpraca z Hyundai Polska oraz Mazda Polska (na dostawę ładowarek do elektrycznych modeli tych producentów aut), a także firmą Hochland Polska. Do sieci partnerów należą także między innymi Volvo, Kia, InPost, czy Miasto Katowice.GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.).Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 219. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.