Grenevia zwiększa przychody i rozbudowuje portfel projektów fotowoltaicznych

Spółka Grenevia (dawny Famur) w pierwszym kwartale 2023 roku zanotowała przychody netto na poziomie 370 milionów złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 60 milionów złotych.

Grenevia zamierza skupić się na rozwoju projektów fotowoltaicznych w Polsce i w Europie.

Spółka zapowiada kontynuację budowy "gigafactory", gdzie mają być produkowane systemy bateryjne do autobusów.

Spółka rozpoczęła przygotowania do całkowitego wycofania się z rynku rosyjskiego.

Grenevia w pierwszym kwartale 2023 roku miała około 370 milionów złotych przychodów netto wobec 260 milionów złotych netto przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył 60 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 39 milionów złotych.

Przychody grupy Grenevia w pierwszym kwartale były wyższe o 42 procent w ujęciu rok do roku na skutek wyższych przychodów w segmencie Famur (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów), elektroenergetyki i PV oraz kontrybucji nowego segmentu e-mobilności.

Udział sprzedaży z rynków zagranicznych spadł do 17 procent, głównie w wyniku ograniczenia sprzedaży do Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw z 18 procent do 5 procent oraz zakończenie wcześniejszych kontraktów między innymi na rynek amerykański i chiński.

Spółka rozpoczęła proces dezinwestycji posiadanych na terenie Rosji aktywów

- Spółka po wybuchu wojny na Ukrainie wstrzymała ofertowanie na nowe maszyny i urządzenia (kompleksy ścianowe) na rynek rosyjski, a notowane przychody to głównie efekt realizacji zobowiązań serwisowych wynikających z umów zawartych w poprzednich okresach. Jednocześnie spółka rozpoczęła proces dezinwestycji posiadanych na terenie Rosji aktywów celem całkowitego wycofania się z rynku rosyjskiego - czytamy w komunikacie spółki.

Portfel segmentu Famur na koniec marca 2023 roku wynosił 827 miliony złotych

Portfel Grenevia w segmencie Famur na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wyniósł 827 milionów złotych. Na koniec grudnia 2022 roku było to około 902 miliony złotych.

W komunikacie podano, że w kolejnych kwartałach Grenevia chce koncentrować się na dalszym rozwoju segmentów oraz jak najszybszym skorelowaniu ich działalności operacyjnej.

- W segmencie PV skupimy się głównie na realizacji przyjętych kierunków strategicznych, a w szczególności rozbudowie portfela projektów zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich, ekspansji zagranicznej, sprzedaży gotowych farm PV. W e-mobilności będziemy kontynuować prace związane z budową gigafactory oraz poprawę efektywności procesów operacyjnych, pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania ofert w zakresie wielkoskalowych magazynów energii, jak również dywersyfikacją łańcucha dostaw kluczowych komponentów. Od obszaru elektroenergetyki oczekujemy dalszej oferty dla energetyki odnawialnej. Z kolei segment Famur ma konsekwentnie pozyskiwać zamówienia na obecnych i nowych rynkach, wzmacniać obsługę posprzedażową, kontynuować standaryzację floty kombajnowej oraz konsekwentnie rozwijać ofertę remontów i usług serwisowych przekładni turbin wiatrowych - czytamy w komunikacie Grenevii.

Spółka zamierza rozbudować portfel projektów PV w Polsce i na rynkach europejskich

Głównymi akcjonariuszami spółki Grenevia są TDJ Equity I (50,59 procent pakietu akcji), OFE Nationale-Nederlanden (10,10 procent) oraz OFE Allianz Polska (9,66 procent).

Famur był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku, w kwietniu 2023 roku nastąpiła zmiana nazwy i spółka jest notowana jako Grenevia.