Greta Thunberg nie weźmie udziału w COP26. Poszło o dostęp do szczepionek

18-letnia szwedzka działaczka klimatyczna Greta Thunberg oznajmiła 9 kwietnia, że nie weźmie udziału w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow w listopadzie z powodu nierównego dostępu do szczepionek między bogatymi i biednymi krajami.

"Z powodu skrajnie nierównej dystrybucji szczepionek nie pojadę na konferencję COP26, jeśli sytuacja będzie taka, jak obecnie" - powiedziała szwedzka aktywistka.

Wezwała brytyjski rząd do ponownego przełożenia COP26, jeśli nierówności związane ze szczepionkami między krajami nie pozwolą na równy dostęp na szczyt uczestników i aktywistów.

Szczyt klimatyczny już raz został przełożony ze względu na sytuację zdrowotną i sanitarną na świecie w związku z pandemią koronawirusa. Greta Thunberg, inicjatorka ruchu Fridays for Future (Młodzieżowego Strajku Klimatycznego), wezwała bogate kraje do podzielenia się swoimi dawkami szczepionek z zagrożonymi populacjami w biednych krajach świata zamiast - jak to ujęła "szczepienia zdrowych młodych ludzi" u siebie. "Jeśli to nie jest możliwe, sugeruję, abyśmy przełożyli (szczyt COP26), aby każdy mógł w nim uczestniczyć na tych samych warunkach" - powiedziała AFP, potwierdzając doniesienia BBC.

Przesunięty o rok z powodu koronawirusa COP26 ma odbyć się w dniach 1-12 listopada w Glasgow, w Szkocji.