Grodno celuje w ambitny rozwój w branży zielonej energii

Firma Grodno, dystrybutor artykułów i rozwiązań elektrotechnicznych, wykazuje wzrost we wszystkich obszarach działalności. Przychody w maju ukształtowały się na poziomie 81,1 mln zł, w porównaniu do 51,5 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. (+57 proc. rok do roku). Narastająco od początku roku obrotowego w okresie kwiecień-maj wzrost sprzedaży wyniósł 60 proc. w ujęciu rocznym.

Rekordowy sprzedażowo marzec, zamykający poprzedni rok obrotowy, a także kwiecień i maj były najlepszymi miesiącami w historii spółki.

Grodno wykazuje dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach działalności, choć motorem pozostają odnawialne źródła energii, których sprzedaż w maju 2021 roku wzrosła o ponad 50 proc. w stosunku rocznym.

Energooszczędność i zielona energia