Grodno ma rekordowy wynik. Fotowoltailka wielkoskalowa nie jest bez wpływu

W roku obrotowym 2022/23 firma Grodno wypracowała ponad 1,2 mld zł przychodów, rosnąc o 3 proc. rok do roku i bijąc sprzedażowy rekord. - Jesteśmy zdecydowanie dobrej myśli jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku - zapewnia Andrzej Jurczak, prezes spółki.

W marcu 2023 r. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 116,7 mln zł i mimo spadku o 21 proc. w ujęciu rocznym był to jeden z najlepszych sprzedażowo miesięcy w historii spółki.

W bieżącym roku obrotowym Grodno planuje dalszy wzrost, przede wszystkim w oparciu o rosnące zainteresowanie instalacjami odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozwiązaniami z zakresu energooszczędności.

Grodno odczuwa rozwój fotowoltaiki wielkoskalowej, który napędza też inne segmenty działalności spółki, jak np. kable.

W całym zamkniętym w marcu roku obrotowym 2022/23 Grodno wypracowało ponad 1,2 mld zł przychodów, rosnąc o 3 proc. rok do roku i bijąc kolejny sprzedażowy rekord.

- Jesteśmy zdecydowanie dobrej myśli jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku - zapewnia Andrzej Jurczak, prezes firmy.

Wojna na Ukrainie połamała poszarpane łańcuchy dostaw

Wpływ na dynamikę przychodów w marcu 2023 r. miała przede wszystkim bardzo wysoka baza marca roku poprzedniego, najlepszego dotąd miesiąca Grodna.

- Marzec zeszłego roku był wyjątkowy z uwagi na bardzo wysoką sprzedaż fotowoltaiki w związku ze zmianami systemu rozliczeń od kwietnia 2022 r. Ponadto wojna w Ukrainie połamała i tak już poszarpane łańcuchy dostaw, występowała duża zmienność w zakresie cen surowców, a w warunkach niepewności przedsiębiorstwa gromadziły zapasy. Mieliśmy też do czynienia z zupełnie inną sytuacją jeśli chodzi o rynek budowlany i inwestycje. Natomiast niezależnie od tej bazy, 116,7 mln zł w marcu 2023 r. do dla nas bardzo dobry rezultat, jeden z naszych najlepszych miesięcy - wyjaśnił Andrzej Jurczak.

W czwartym kwartale roku obrotowego 2022/23, na który złożyły się miesiące od stycznia do marca 2023 r., szacunkowe przychody grupy wyniosły 297,9 mln zł, czyli o 7 proc. mniej w stosunku rocznym.

- Biorąc pod uwagę okoliczności, to był solidny kwartał. Na dynamikę przychodów, szczególnie w marcu, mocno wpłynęła pogoda. W tym roku długo utrzymujące się niskie temperatury opóźniają uruchomienie sezonu. Na rynku wciąż obserwujemy też dużą zmienność, w tym np. zawirowania na rynku krzemu, które wpływają na znaczne wahania cen modułów fotowoltaicznych - dodał Andrzej Jurczak.

Wzrosty nadal są, ale ich dynamika spadła. Nie pomógł spadek koniunktury

Zgodnie z założeniami, w całym roku 2022/23 Grodno z przychodami ponad 1,2 mld zł pozostawało w wieloletniej tendencji wzrostowej. Na niższą niż w latach poprzednich dynamikę wzrostu wpłynęły jednak trudniejsze warunki rynkowe.

- W roku 2022/23 największy wpływ na naszą sprzedaż miały przede wszystkim turbulencje na rynku fotowoltaiki, a także spadek ogólnej koniunktury, w dużym stopniu pod wpływem wojny, czyli sytuacji od nas niezależnej. Gdyby spojrzeć na rok kalendarzowy 2022, zamknęliśmy go wzrostem o 18 proc. rdr i to pokazuje nam zupełnie inny obraz niż 3 proc. wzrostu w roku obrotowym - ocenia prezes Grodna.

W bieżącym roku obrotowym Grodno planuje dalszy wzrost, przede wszystkim w oparciu o rosnące zainteresowanie instalacjami OZE i rozwiązaniami z zakresu energooszczędności.

- Po portfelu zamówień widzimy, że najbliższy kwartał będzie dobry i na ten moment nie oczekujemy kolejnych spadkowych kwartałów. Popyt na rozwiązania efektywności energetycznej jest na stałym, wysokim poziomie. Spodziewamy się też odbicia w budownictwie, m. in. pod wpływem zapowiedzianego programu dotyczącego taniego kredytu. Dobre perspektywy ma OZE. Pompy ciepła to produkt mocno sezonowy, który w ostatnim kwartale nie pokazał mocy, ale jesteśmy doskonale przygotowani na rozpoczęcie właściwego sezonu. Odczuwamy rozwój fotowoltaiki wielkoskalowej, który napędza też inne segmenty naszej działalności, np. kable. Wszystko to sprawia, że jesteśmy zdecydowanie dobrej myśli jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku - podsumował Andrzej Jurczak.

Grupa Grodno jest dostawcą kompleksowych rozwiązań budynkowych, a także dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na polskim rynku. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.