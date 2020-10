Grodno stawia na fotowoltaikę i pompy ciepła

Grodno chce do 2024 roku osiągnąć 15 proc. udział w polskim rynku fotowoltaicznym - wynika z zaprezentowanej w poniedziałek nowej strategii spółki. Zakłada ona również coroczny 10 proc. wzrost przychodów.

Spółka podała również przychody za pierwsze półrocze roku obrotowego (od 1 kwietnia do 31 marca; wyniki obejmują zatem okres od kwietnia do września). Przychody grupy w tym okresie wyniosły 335,5 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+15 proc. rdr). - Pod kątem sprzedaży była to najlepsza pierwsza połowa roku w historii Grodna - podkreśla spółka w komunikacie. We wrześniu sprzedaż grupy wyniosła blisko 70 mln zł i była o 30 proc. większa niż rok wcześniej.- Za nami wyśmienite pierwsze półrocze, a w szczególności wrzesień, który sprzedażowo był najlepszym miesiącem w historii grupy. Nasze przychody napędzała przede wszystkim sprzedaż w obszarze odnawialnych źródeł energii - w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Dostrzegamy w tych obszarach bardzo duży potencjał i właśnie w tym kierunku chcemy się rozwijać - skomentował Andrzej Jurczak.Grupa Grodno jest kompleksowych rozwiązań budynkowych, a także czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na polskim rynku. Świadczy usługi w zakresie audytów oraz projektów oświetleniowych i elektrycznych, wykonywania oraz modernizacji instalacji elektrycznych i energetycznych, programowania automatyki budynkowej, jest też dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu. Głównym profilem działalności grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.