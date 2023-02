Grodno wchodzi w nowy rok ze wzrostem sprzedaży

Grodno, giełdowa spółka z branży energetyki odnawialnej, opublikowała wyniki sprzedaży za styczeń i dziewięć miesięcy roku obrotowego 2022/2023, liczonego od kwietnia.

Skonsolidowane przychody Grodna w styczniu 2023 roku wyniosły 87,3 mln zł wobec 76 mln zł w styczniu 2022 roku, co oznacza wzrost o 14,9 proc. w ujęciu rok do roku. Narastająco od początku roku obrotowego (za okres dziesięciu miesięcy od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 1,018 mld zł wobec 953,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 6,8 proc. rok do roku.

Dla porównania samym grudniu 2022 roku przychody wyniosły 101,4 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 proc. rok do roku, a w listopadzie przychody ze sprzedaży wyniosły 115,3 mln zł wobec 113,8 mln zł w listopadzie 2021 roku (co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku).

Grodno to notowany na GPW dostawca fotowoltaiki i pomp ciepła. Kapitalizacja spółki wynosi około 210 mln zł.