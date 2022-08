Grodno z najnowszymi wynikami. Niższe przychody w segmentach OZE oraz kabli i przewodów

Grodno wg szacunkowych danych w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 licząc rok do roku zwiększyło przychody i zysk netto zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, na co wpłynęła wyższa sprzedaż m.in. w segmentach dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych, oświetlenia i automatyki budynkowej. Niższe rok do roku przychody spółka odnotowała w segmentach OZE oraz kabli i przewodów, co związane było w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji PV - wynika z informacji podanych przez spółkę.

Grupa Grodno w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wg szacunków osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 266,4 mln zł wobec 241,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Grodno wg szacunków w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 miało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Na poziomie jednostkowym Grodno w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 miało wstępnie 8 mln zł zysku netto wobec 6,7 mln zł rok wcześniej.

Grodno przekazało do publicznej wiadomości informacje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023, tj. za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dane skonsolidowane za IV-VI 2022

Wstępny zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) grupy w omawianym okresie wyniósł 13,7 mln zł wobec 12,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 11 proc.

Natomiast szacunkowy zysk EBIT, czyli z działalności operacyjnej, w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wyniósł 11,8 mln zł wobec 10,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 10 proc.

Wyniki jednostkowe za IV-VI 2022

Wg szacunków przychody Grodna ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wyniosły 265,5 mln zł wobec 236,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 12 proc.

Zysk EBITDA spółki w omawianym okresie sięgnął 12,6 mln zł wobec 10,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 25 proc.

Natomiast EBIT w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wyniósł 10,8 mln zł wobec 8,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 26 proc., a zysk netto 8 mln zł wobec 6,7 mln zł w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 , co oznacza wzrost o 19 proc.

Grodno komentuje wyniki

Grodno w komunikacie podało, że w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 na wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów oraz pozycji wynikowych spółki wpłynęła wyższa sprzedaż w segmentach dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych, oświetlenia, automatyki budynkowej i rozwiązań dla przemysłu.

„Niższe rok do roku przychody spółka odnotowała w segmentach OZE oraz kabli i przewodów, co związane było w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych”- czytamy w komunikacie.

Grodno podało także, że wyższa dynamika wzrostu jednostkowych pozycji wynikowych wobec dynamiki wzrostu skonsolidowanych pozycji wynikowych związana była z procesem przeniesienia działalności handlowej spółki zależnej Magma do spółki Grodno.

Grodno zaznaczyło, że wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.