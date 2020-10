Grodno z wyższymi przychodami

Skonsolidowane przychody spółki Grodno we wrześniu 2020 roku wyniosły 69,9 mln zł wobec 53,8 mln zł we wrześniu 2019 roku, co oznacza wzrost o 30 proc. rok do roku. Narastająco od początku roku obrotowego (czyli za okres sześciu miesięcy) skonsolidowane przychody do końca września 2020 roku wyniosły 335,47 mln zł wobec 291,4 mln zł za analogiczny okres roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku.