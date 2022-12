Grodno zwiększa przychody, ale na giełdzie i tak traci

Grodno, spółka z branży OZE, opublikowało szacunkowe przychody za listopad i dotychczasową część roku obrotowego. Mimo delikatnego wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku kurs spółki spada.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Grodno, dostawcy fotowoltaiki i pomp ciepła w listopadzie 2022 roku wyniosły 115,3 mln zł wobec 113,8 mln zł w listopadzie 2021 roku, co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku. Narastająco od początku roku obrotowego (za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada) skonsolidowane przychody wyniosły 829,1 mln zł wobec 768,6 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 7,9 proc. rok do roku.

- Listopad był udanym miesiącem, choć notowaliśmy niższą dynamikę wzrostu wobec tej z poprzednich miesięcy. Wpłynęła na to niższa rok do roku sprzedaż fotowoltaiki, natomiast wszystkie pozostałe obszaru biznesu były wyraźnie wzrostowe. W listopadzie 2021 roku zbudowaliśmy wysoką bazę, rośliśmy wtedy ok. 80 proc. rok do roku. Powtórzenie tego poziomu sprzedaży to solidny rezultat, jednak w skali całego bieżącego roku obrotowego chcemy osiągnąć dwucyfrowe tempo wzrostu - skomentował Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Jak wyjaśnia zarząd spółki, pomimo spowolnienia branży fotowoltaicznej, rosnące ceny energii będą skłaniać do dalszych tego typu inwestycji, a perspektywy dla rynku pozostają niezmiennie bardzo korzystne.

Osłabienie dynamiki wzrostu sprzedaży nie przypadło do gustu inwestorom, kurs spółki około godz. 12.45 spada o ponad 3 proc., do okolic 15,20 zł za akcję. Obroty nie są jednak zbyt wysokie, wynoszą 650 tys. zł.

Zarząd spółki podaje, że w najbliższych miesiącach motorem wzrostu grupy Grodno pozostanie segment OZE, obejmujący kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne i grzewcze. Szczególnie dużego potencjału do wzrostu zarząd upatruje w obszarze pomp ciepła.