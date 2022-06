Grozi nam wielki kryzys. Morawiecki mówi to wprost

Rosja chce zgotować Europie na sezon grzewczy bardzo poważny kryzys energetyczny - mówił w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Podczas unijnego szczytu będą podnoszone kwestie związane z ponownym uruchomieniem energetyki węglowej - dodał.

Na briefingu przed drugim dniem unijnego szczytu premier podniósł temat szantażu energetycznego Rosji wobec Europy. "Rosja chce zgotować Europie, zwłaszcza na jesień, na zimę, na sezon grzewczy, bardzo poważny kryzys energetyczny" - powiedział.

Podkreślił, że "lepiej jest zapobiegać niż leczyć". "Lepiej dzisiaj już myśleć o mechanizmach, także ogólnoeuropejskich mechanizmach, które pozwolą zapobiec temu szantażowi gazowemu, szantażowi energetycznemu ze strony Rosji, dlatego będziemy dzisiaj podnosić te kwestie - zarówno związane z ponownym uruchamianiem energetyki węglowej" - dodał.

Morawiecki wymienił Niemcy, Austrię i Holandię jako kraje, które na zasadzie planów awaryjnych wracają do energetyki węglowej. "My utrzymaliśmy naszą energetykę węglową, chcemy zwiększyć wydobycie węgla krajowego - jest to konieczne z perspektywy zabezpieczenia na zimę, na jesień" - powiedział.