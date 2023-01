Grudzień przyniósł rekordowe obroty na TGE

W grudniu Towarowa Giełda Energii zanotowała ogromne obroty, chociaż spadł łączny, roczny wolumen obrotu energią elektryczną.

W grudniu na Rynku Dnia Bieżącego TGE zanotowała obroty na poziomie 429 187 MWh, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku o 266,4 procent, a wobec listopada 2022 roku o 96,2 proc. Wzrost dotyczył także całego rynku spot energii elektrycznej, który w grudniu 2022 wzrósł o 15,3 proc. wobec grudnia 2021 i o 25,6 proc. wobec listopada 2022. Podobnie było w przypadku Rejestru Gwarancji Pochodzenia, gdzie odnotowano wzrost 50,4 procent rok do roku.

Jednocześnie łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2022 r. 141 371 527 MWh, co oznacza spadek o 37,2 proc. w stosunku do roku 2021. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym w 2022 r. osiągnął 141 571 124 MWh, co stanowi to spadek o 21,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Z kolei łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ubiegłym roku 24 764 739 MWh i jest to spadek w stosunku do roku 2021 o 4,4 proc.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2022 o 38,1 procent wobec 2021 roku, do poziomu 41 901 485 MWh, osiągając najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia.