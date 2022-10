Grupa Apator z receptami na nowe czasy

Grupa Apator ocenia zweryfikowaną strategię jako realistyczną. Jednak nie ma biznesu bez ryzyka. Zagrożenia dla planów Grupy mają przede wszystkim charakter zewnętrzny. O uruchomienie nowej produkcji zarząd się nie obawia, ale nie kryje, że wyzwaniem jest zmiana modelu sprzedaży.

- Zgodnie ze zweryfikowaną strategią będziemy nadal dostawcą urządzeń pomiarowych, ale oceniliśmy, że aby osiągnąć zadowalający wzrost i rozwój musimy poszerzyć obszar działania o nowe segmenty odbiorców - wyjaśnia Arkadiusz Chmielewski, prezes Apatora.

- Nie chcemy być postrzegani jako firma, która oferuje wyłącznie wodomierze i ciepłomierze. Zaczynamy mocniej działać w obszarze usług montażu odczytu i rozliczeń na rynkach wody i ciepła – mówi Andrzej Połojko, prezes Apator Powogaz, spółki dostarczającej rozwiązania dla segmentu wody i ciepła w Grupie Apator.

- Energetyka rozproszona to szansa, ale też wzywanie dla Grupy Apator. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga dalszych zmian w podejściu produktowym i sprzedażowym – mówi Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora.



Apator Powogaz przeprowadził się z Poznania do nowej siedziby w Jaryszkach pod Poznaniem kilka miesięcy temu. Najkrócej mówiąc nie było już tam wystarczających warunków do dalszego rozwoju firmy. Kilka dni temu Apator Powogaz był gospodarzem Investor Day Apator.

4 mln wodomierzy mieszkaniowych w 2025 roku, ale nie tylko ilość jest ważna

- Jesteśmy po pierwszym etapie automatyzacji. Dotychczas produkowaliśmy średnio około 2,5 mln wodomierzy mieszkaniowych rocznie. Nasze docelowe moce produkcyjne wyniosą około 4 mln sztuk do 2025 roku, co uwzględnia strategia Grupy - powiedział Andrzej Połojko, prezes Apator Powogaz.

- Obecnie ponad 70 proc. naszej sprzedaży to segment wody, a około 14 proc. ciepła. Rynek opomiarowania ciepła ma większy potencjał, niż obecnie wykorzystujemy. Niestety - jak większość branż - borykaliśmy się z problemami braku dostępności komponentów, głównie elektronicznych. Gdyby nie ta blokada, to rynek ciepła stanowiłby 20-25 proc. naszej sprzedaży. Cel 25 proc. udziału rozwiązań dla sektora ciepła stawiamy sobie na przyszły rok – wyjaśniał Andrzej Połojko.

Apator Powogaz to lider segmentu Woda i Ciepło w Grupie Apator, obecnie z ponad 40-procentową kontrybucją do wyniku EBITDA całej Grupy za okres ostatnich 12 miesięcy. Andrzej Połojko, mówiąc o planach firmy, nawiązał do zaktualizowanej strategii Grupy Apator, która została przyjęta na początku drugiej dekady października 2022 roku i obejmuje perspektywę do 2025.

Celem nie jest tylko ilościowy wzrost produkcji. Apator Powogaz stawia też na zmianę technologiczną, czyli wzrost sprzedaży nowoczesnych, autorskich wodomierzy ultradźwiękowych, głównie na eksport, oraz na rozwój wspominanych usług.

- Nie chcemy być postrzegani jako firma, która oferuje wyłącznie hardware (produkty). Zaczynamy mocnej działać w obszarze usług odczytu i rozliczeń na rynkach wody i ciepła. Rynek usług daje stałe, długofalowe korzyści, które bezpośrednio przekładają się na marże - mówił Andrzej Połojko.

Apator wchodzi w nowe segmenty klientów; wyzwaniem dostosowanie modelu sprzedaży

Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apatora, prezentując założenia zweryfikowanej strategii całej Grupy Apator ocenił, że niewykonanie strategii ogłoszonej w 2018 roku było związane głównie z trudnymi do przewidzenia zmianami makroekonomicznymi (pandemia).

- Apator miał szanse zrealizować poprzednią strategię, ale nie osiągnął założonych celów ze względu na wybuch pandemii. Nie będziemy się tłumaczyli. Przytrafiło się to też innym. Taka jest rzeczywistość. Zgodnie ze zweryfikowaną strategią będziemy nadal dostawcą urządzeń pomiarowych, ale oceniliśmy, że - aby osiągnąć zadowalający wzrost i rozwój - musimy poszerzyć obszar działania o nowe branże - mówił Arkadiusz Chmielewski.

Wyjaśniał, że tak naprawdę celem jest, aby doświadczenie, które Grupa ma ze współpracy z energetyką zawodową „przenieść na zwykłych ludzi, na małych przedsiębiorców i to jest ta dodatkowa część strategii, która pozowali nam na uzupełnienie wzrostu”.

- To dobry moment na innowacje, na wdrożenie własnych technologii, które możemy skomercjalizować, bo widzimy ogromne zapotrzebowanie klientów na ekoinnowacje. Ważna jest też zmiana modelu sprzedaży. Można powiedzieć, że tak naprawdę trochę przekraczamy tutaj Rubikon. Wchodzimy w nowe segmenty klientów, w nowe obszary - nie krył wyzwań Arkadiusz Chmielewski.

„Energetyka rozproszona to jest szansa, ale też wzywanie dla Grupy Apator”

O ile segment Woda i Ciepło, którego liderem jest Apator Powogaz, zdaje się być w ocenie władz Apatora niejako skazany na wzrost, o tyle segmenty Energia Elektryczna i Gaz czekają dość istotne wyzwania.

- Energetyka rozproszona to szansa, ale też wzywanie dla Grupy Apator. Przez lata byliśmy znanym dostawcą na rynek energetyki scentralizowanej, a to, co się teraz dzieje na rynku, czyli rozwój energetyki rozproszonej, wymaga istotnie zmienionego podejścia produktowego i sprzedażowego – mówił Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora.

Poinformował, że firma ma już gotowe rozwiązania dla energetyki rozproszonej, jak na przykład system EKTIN do zarządzania farmami fotowoltaicznymi i wiatrowymi, a także produkty dla tego segmentu rynku w fazie prototypowej czy w fazie sprawdzania funkcjonalności, jak np. magazyny energii oraz urządzenia IoT do zarządzania energią i innymi mediami w domach.

Tomasz Łątka podał również, że Apator widzi swój rozwój także w segmencie elektromobilności (m.in. stacje ładowania), ale nie krył, że w perspektywie do 2025 roku głównym motorem wzrostu segmentu Energia Elektryczna i w istotnym stopniu całej Grupy będzie kontynuacja wymian liczników energii na liczniki inteligentne.

- Roll-out liczników na inteligentne będzie determinantą wzrostu w segmencie Energii Elektrycznej. Obecnie w Polsce mamy około 3,2 mln liczników inteligentnych na sieci, do 2025 ma być 9,5 mln, a realizacja celu ustawowego wymaga wymiany około 17 mln liczników do 2028 roku. Nie wiemy oczywiście, czy to się przesunie w czasie, czy nie, ale na razie wszystko idzie zgodnie z planem – skomentował Tomasz Łątka.

- Mamy coraz więcej zapytań o magazyny energii i zarządzanie efektywnością zużycia energii w zakładach przemysłowych, o systemy do zarządzania efektywnością energetyczną. Klienci się zmieniają, a to wymaga od nas zmiany sprzedażowego DNA. Musimy wzmacniać zespoły sprzedażowe, żeby docierały do przedsiębiorstw, do klastrów energii. To jest obszar zmiany, na który kładziemy duży nacisk - podkreślił Tomasz Łątka.

Segment gazowy ma uzupełnić branża HVAC kontrybuując do segmentu energii

Arkadiusz Chmielewski ocenił, że najbardziej wymagającą sytuację ma segment Gaz, dlatego, jak wyjaśniał, że istnieje ryzyko, iż gaz w ciągu kilku lat będzie rugowany z gospodarstw domowych.

- Nie wiemy, czy tak faktycznie będzie, ale przyjęliśmy założenie, że tak może się stać i tak sparametryzowaliśmy strategię segmentu Gaz, żeby się nie skurczył, a rozwinął. Zakładamy, że Apator Metrix wejdzie w branżę HVAC, dzięki czemu nastąpi większa integracja z segmentem Energii Elektrycznej i wspólna kontrybucja do EBITDA - wyjaśniał Arkadiusz Chmielewski.

- Apator Metrix ma kompetencje w zakresie produkcji mało- i wysokoseryjnej. Na ten moment nie chcemy ujawniać, co będzie wytwarzał w branży HVAC, ponieważ trwają analizy, studia projektowe. Chcemy wejść na rynek z zupełnie nową propozycją dla klientów, zwłaszcza tych świadomych, którzy wysoko cenią bezpieczeństwo i komfort termiczny w swoich domach. Założony udział EBITDA z biznesu HVAC na 2025 rok nie będzie jeszcze wysoki, ale liczymy na efekt kuli śniegowej - tłumaczył Arkadiusz Chmielewski.

Nie ma biznesu bez ryzyka; kluczowe wyzwania dla celów na 2025 rok

Zdaniem Arkadiusza Chmielewskiego osiągnięcie przez Grupę Apator w 2025 roku zakładanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld zł jest możliwe „przy normalnym wzroście organicznym”, a planowany zysk EBITDA w wysokości 200 mln zł „to nie jest nic niemożliwego, bo osiągaliśmy taki pułap rentowności”.

- Jeżeli będziemy kontynuować przenoszenie kosztów na ceny dla klientów, jeśli uporządkujemy produkcję, zwiększymy efektywność, to z prostej kalkulacji w dobrze zarządzanej Grupie wynika, że cele sprzedaży i EBITDA na 2025 roku powinny zostać osiągnięte - komentował Arkadiusz Chmielewski.

Nie krył przy tym, że naturalnie zweryfikowana strategia na 2025 rok jest obarczona ryzykami.

- Największym ryzykiem dla realizacji strategii jest sytuacja zewnętrzna, w tym takie czynniki, jak ewentualny niepomyślny zwrot w wojnie na Ukrainie czy recesja. O uruchomienie wytwarzania nowych produktów się nie obawiam, ale znakiem zapytania jest, jak szybko będziemy w stanie wejść z nimi na rynek – mówił Arkadiusz Chmielewski.

Odpowiadając na pytania, zarząd Apatora wyjaśniał m.in., dlaczego w perspektywie do 2025 roku zakłada inwestycje na poziomie 5- 7 proc. rocznych przychodów Grupy.

- Na podstawie doświadczeń widzimy, że capex na poziomie 5-7 proc. przychodów to capex, który pozwoli firmie nie zaciągać długu technologicznego i pozostać nowoczesną firmą - mówił Arkadiusz Chmielewski.

Prezes Apatora podał, że Grupa będzie dążyła w perspektywie 2025 do osiągniecia wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie poniżej 2x, co według oceny prezesa „jest możliwe do zrealizowania”.

- Przejęliśmy firmę w trudnym dla niej momencie, jeśli chodzi o osiągane wyniki finansowe. Nie odcinamy się od tego, to też była nasza praca, ale samodzielnie kierujemy firmą od niedawna. EBITDA na poziomie z I półrocza 2022 nie jest dla nas satysfakcjonująca – powiedział Arkadiusz Chmielewski.

- Wydaje mi się, że lepszą bazą do tego, żeby zacząć nas oceniać, będą III, czy nawet IV kwartał tego roku. Można powiedzieć, że od tego momentu Apator startuje ze zweryfikowaną strategią i idzie w określonym w niej kierunku - skonkludował Arkadiusz Chmielewski, wskazując, że Apator nadal otwarty jest na rynek M&A.

- Nie zmieniamy naszego core biznesu, ale nadajemy mu nowy kierunek, wynikający z powszechnego dziś trendu zielonej transformacji, rozwoju energetyki rozproszonej oraz potrzeby oszczędzania zasobów naturalnych. Chcemy wykorzystać nasze szerokie i doceniane na rynkach międzynarodowych kompetencje w konstruowaniu wysokiej jakości urządzeń pomiarowych oraz zarządzaniu mediami – podsumowuje prezes Apatora.