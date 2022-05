Grupa Apator zbyła akcje rosyjskiej spółki

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zbyła cały pakiet akcji spółki Teplovodomer z siedzibą w Rosji, stanowiący 50 proc. kapitału zakładowego tej rosyjskiej spółki - poinformował Apator.

Apator podał, że w wyniku działań zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie, grupa Apator podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów do Rosji i prowadziła negocjacje zmierzające do sprzedaży wszystkich akcji w rosyjskiej firmie Teplovodomer, co się właśnie stało.

„20 maja 2022 r. spółka zależna Apator Powogaz dokonała zbycia całego pakietu akcji (tj.18.018 szt.) spółki Teplovodomer z siedzibą w Rosji, stanowiących 50 proc. kapitału zakładowego, za cenę 5 mln rubli, tj. ok. 75 tys. euro - wg kursu Bank of Russia z 19.05.2022 - to jest około 348 tys. zł” - poinformował Apator.

Apator podał ponadto, że na 30 kwietnia 2022 r. w sprawozdaniu finansowym Apator Powogaz wartość księgowa sprzedanych akcji wynosiła 314 tys. zł, a wycena w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy Apator wynosi 717 tys. zł.

Apator poinformowała również, że Apator Powogaz ma należności w Teplovodomer z tytułu zobowiązań handlowych, których stan na dzień zbycia akcji wynosi 3,2 mln zł oraz należność z tytułu dywidendy w wysokości 1 mln zł.

„Grupa Apator posiada zapewnienie o sukcesywnej spłacie w/w należności”- stwierdził Apator w komunikacie.