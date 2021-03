Grupa Columbus Energy rozwija projekty PV o potencjale prawie 6 GW

Columbus Energy w raporcie za 2020 rok podał, że potencjał portfela farm fotowoltaicznych grupy na różnych etapach rozwoju opiewa na łącznie blisko 6 GW. – Szacujemy, że z tych około 6 GW uda się wybudować połowę, może trochę więcej - stwierdził Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy.

- Z tych 7 mld zł myślę, że 6 mld zł będzie sfinansowane zielonymi obligacjami. Dla świata europejskiego 1,5 mld euro na branżę energetyczną, na twarde aktywa to nie są bardzo duże pieniądze. Szczególnie, że ryzyko jest mocno zdywersyfikowane na poszczególne projekty- dodał Dawid Zieliński.



W 2020 roku grupa Columbus Energy osiągnęła przychody ogółem na poziomie blisko 670 mln zł, co licząc rok do roku stanowi wzrost o prawie 220 proc. Skonsolidowany zysk EBITDA grupy ( zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) wyniósł w minionym roku niemal 99 mln zł, czyli o 350 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast skonsolidowany zysk netto za 2020 rok sięgnął 70,3 mln zł wobec około 11,7 mln zł rok wcześniej.





- Takie projekty m.in. dlatego, że są niskie stopy procentowe dają całkiem niezłą stopę zwrotu. Są bezpieczne, nie ma za bardzo co się zepsuć i działają przez 30 lat. Inwestorzy tacy jak fundusze emerytalne czy banki są zainteresowani właśnie takimi aktywami, bo dzięki temu mogą bezpiecznie lokować kapitał - komentował Dawid Zieliński.