Grupa Copernic celuje w elektromobilność, wodór i farmy wiatrowe

Grupa Copernic stawia na projektowanie wielkoskalowych odnawialnych źródeł energii, nie tylko w segmencie fotowoltaiki, ale także energetyki wiatrowej. Widzi swoją przyszłość również w projektach wodorowych i elektromobilności. Powołane w tym celu Copernic Design Studio realizuje już ponad 1200 projektów.

Boom na domową fotowoltaikę dobiega końca, dlatego mikroinstalatorzy przechodzą na większe instalacje firmowe, czemu sprzyjają wysokie ceny energii dla firm.

Wyzwaniem jest stworzenie modelu, który nie tylko będzie działał, ale będzie także ekonomiczny, czyli wytworzenie wodoru zielonego będzie konkurencyjne dla wodoru szarego i niebieskiego - mówi Rahim Blak.

Wśród realizowanych projektów Copernic Design Studio znajdują się gruntowe farmy słoneczne, które firma rozwija dla własnych spółek, inwestorów, tokenariuszy, a od niedawna również dla klientów zewnętrznych, którzy chcą zarabiać na energii odnawialnej lub potrzebują kontraktów na stałą cenę energii dla swoich firm w modelu cPPA.

Przepisy sprzyjają pomysłom

Bodźcem do rozwoju pracowni projektowej OZE Copernic Design Studio jest nowa ustawa wiatrakowa, która liberalizuje zasady budowy lądowych farm wiatrowych w Polsce.

- Dlatego rozpoczęliśmy już pozyskiwanie lokalizacji pod farmy wiatrowe. Przed nami jeszcze przepisy dotyczące wielkoskalowych magazynów energii, które są niezbędne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Spodziewamy się uregulowań, które wymuszą na farmach wiatrowych i słonecznych magazynowanie przynajmniej 10 proc. wytworzonej energii. Naszym celem nie jest jedynie dokładanie do źródeł OZE magazynów, ale projektowanie magazynów wielkoskalowych, które działają autonomicznie bez źródła energii, a ich celem jest wsparcie dystrybutorów w zarządzaniu przesyłem energii odnawialnej. Stawiamy sobie za cel odciążenie przeciążonych już sieci energetycznych, które nawet po modernizacji potrzebować będą wielkoskalowych magazynów, bo taka jest specyfika OZE, które wytwarzają energię nie zawsze, gdy jej potrzebujemy – mówi CEO firmy Copernic Rahim Blak, który do realizacji tego zadania powołał osobną spółkę Copernic Storage.

Prezesem Copernic Storage został Daniel Birnbach, który pełni także funkcję COO Copernic Design Studio.

Droga do elektromobilności

Kolejnym obszarem rozwoju jest elektromobilność. Po 2035 roku nie będzie już można zarejestrować nowych samochodów spalinowych.

- Ta droga jest nieodwracalna, dlatego na rynku już działa wiele podmiotów budujących sieci czy stacje EV. Chcemy skupić się na projektowaniu nie samych stacji ładowania, ale na pozyskiwaniu lokalizacji i mocy przyłączeniowych dla 10 tys. lokalizacji, gdzie postawi stacje ładowania Copernic Go. Będą to pierwsze stacje EV zasilane zieloną energią, bo połączymy je z farmami fotowoltaicznymi Copernic. Samochody elektryczne należące do floty będą mogły skorzystać nie tylko z zielonej energii, ale także z "gwarancji pochodzenia", których firmy będą potrzebować do raportów ESG – wyjaśnia Rahim Black - Spodziewamy się także zainteresowania naszymi stacjami wśród tokenariuszy, czyli drobnych udziałowców, którzy zakupili część farmy PV w formie tokena, aby wytworzoną energię sprzedać na naszej giełdzie lub odebrać w stacjach ładowania EV, które właśnie dla nich też budujemy – dodaje

Prezesem spółki Copernic Go jest Gracjan Grela, który pełni także rolę prezesa spółki obrotu energią Hekla Energy.

Zielony wodór

Nawet 90 proc. projektów odnawialnych źródeł energii dostaje dziś odmowę przyłączenia do sieci energetycznych. Wodorowe magazyny mogłyby pełnić funkcje magazynów energii. Ale Copernic ma jeszcze inny pomysł.

- Chcielibyśmy wykorzystać do wytwarzania zielonego wodoru duże projekty farm z odmowami dotyczącymi warunków przyłączeniowych. Potrzebne będą tu nie tylko elektrolizery, ale także system transportu zielonego wodoru do klientów. Zapotrzebowanie na wodór jest duże, szczególnie ten zielony, wyzwaniem jest jednak stworzenie modelu, który nie tylko będzie działał, ale będzie także ekonomiczny, czyli wytworzenie wodoru zielonego będzie konkurencyjne dla wodoru szarego i niebieskiego. To są wyzwania z którymi się teraz mierzymy, aktualnie pracujemy nad koncepcją wytwarzania wodoru, którą za około trzy lata będziemy chcieli przetestować na jednej z naszych największych farm - tłumaczy Rahim Blak.

Mikroinstalatorzy z domów

Boom na domową fotowoltaikę dobiega końca, dlatego mikroinstalatorzy przechodzą na większe instalacje firmowe, czemu sprzyjają wysokie ceny energii dla firm. Projektowanie takich instalacji wymaga wszystkich pozwoleń, podobnie jak w farmach gruntowych.

- Szybko weszliśmy w projektowanie fotowoltaiki powyżej 50 KW, co cieszy się dużym zainteresowaniem firm, które z mikroPV przeszły do większych instalacji B2B, a my jesteśmy ich zapleczem projektowym. Copernic Design Studio to nowy rodzaj pracowni projektowej OZE. Naszą inspiracją są najlepsze biura architektoniczne, które, projektując budynki, zmieniają życie ludzi i wygląd świata - opowiada Daniel Birnbach. - W Copernic Design Studio nie tylko projektujemy odnawialne źródła energii w trosce o klimat i suwerenność energetyczną, ale dbamy także o architekturę krajobrazu i przestrzeni w której żyjemy. Widzę ogromny potencjał tworzenia wartości dodanej w projektach OZE. Moją inspiracją była ekospalarnia śmieci w Kopenhadze pracowni BIG (Bjarke Ingels Group), która nie tylko jest eko, ale też jest fajna, bo dołożono do niej stok narciarski. Teraz ekospalarnię śmieci obwieszczono najlepszym budynkiem na świecie – dodaje.

Copernic Design Studio jako osobna firma należąca do grupy Copernic działa od zaledwie sześciu miesięcy. Ma już powtarzalny przychód przekraczający 0,5 mln miesięcznie, a do końca roku przekroczy 1 mln miesięcznego przychodu powtarzalnego – informuje zarząd spółki. W biurze pracuje dziś 45 osób.