Grupa Dalkia w Polsce ma nowego prezesa

Jacek Chodkowski objął stanowisko prezesa zarządu Dalkia Polska oraz dyrektora generalnego grupy Dalkia Polska zastępując pełniącego te funkcje Thierry’ego Deschaux. Nowy prezes będzie realizował nową strategię rozwoju Grupy w Polsce, której celem jest zwrócenie się w stronę klienta przemysłowego.

W 2018 roku dołączył do grupy Dalkia Polska jako prezes zarządu spółki Dalkia Polska Energia w Katowicach. Z początkiem lipca 2021 objął stanowisko prezesa zarządu spółki Dalkia Polska oraz dyrektora generalnego grupy Dalkia Polska.– Transformacja energetyczna, która zgodnie z założeniami PEP 2040 ma się dokonać w ciągu najbliższych dwóch dekad, to olbrzymi krok w kierunku zwiększenia świadomości energetycznej, a co za tym idzie redukcji śladu węglowego i poprawy efektywności energetycznej. Sektor przemysłowy potrzebuje partnera, z którym będzie mógł przejść przez transformację. Dalkia odpowie na tę potrzebę. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy zdobywanej od ponad 80 lat, Dalkia świadomie działa na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Za jeden ze swoich celów uznaje wprowadzanie innowacji na poziomie lokalnym. Swoją misję realizuje w dwóch obszarach: oszczędności energii oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnych lub z odzysku - wyjaśnia Jacek Chodkowski.Dalkia podkreśla, że tylko w 2020 roku udało się grupie zapobiec emisji 4,1 mln ton CO2, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad dwóch milionów samochodów. Spółka zakłada, że do 2022 roku udział odnawialnych i odzyskanych źródeł energii w jej miksie energetycznym osiągnie poziom 50 proc.