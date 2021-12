Grupa Enea szacuje inwestycje na ponad 68 mld zł w latach 2023-2042

Grupa Enea szacuje, że wyda na inwestycje ponad 68 mld zł w perspektywie lat 2023-2042. Najwięcej, bo 42,5 mld zł przeznaczy na obszar dystrybucji - poinformowała spółka w opublikowanej w środę aktualizacji strategii.

Dodano, że nakłady na budowę i dalszą modernizacja bloków gazowo-parowych wyniosą 5,8 mld zł, na inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii przeznaczonych zostanie 13,8 mld zł.

Z kolei nakłady na pozostałą działalność Grupy Enea, w tym m.in. na segment ciepła, mają wynieść 6,2 mld zł.

W aktualizacji strategii poinformowano, że grupa planuje rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach i spodziewa się wzrostu mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii brutto o 1510 MW do 2030 roku i 3580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020, nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. "Zielonego Bloku" należącego do Enea Elektrownia Połaniec.

Grupa planuje też redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku. Do 2050 roku Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną.

W strategii zdefiniowano kluczowe kierunki rozwoju. Zaliczono do nich m.in. rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz, zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu, intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE, rozwój instalacji hybrydowych, energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne z gazem jako paliwem przejściowym.

Grupa zamierza też rozwijać inteligentną sieć energetyczną, handel hurtowy, produkty multienergetyczne, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw.