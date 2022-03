Grupa Enea udostępnia ukraińskim uchodźcom ośrodki wypoczynkowe

Fundacja Enea przekaże 300 tys. zł lubelskiemu oddziałowi Caritas Polska na pomoc rodzinom z Ukrainy. Grupa Enea udostępni swoje ośrodki wypoczynkowe Ukraińcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Do pomocy włącza się należąca do Grupy Enea spółka Lubelski Węgiel Bogdanka - poinformowała Enea.

Pieniądze, ośrodki wypoczynkowe, samochody

- Udostępniamy nasze ośrodki wypoczynkowe, w których schronienie znajdą uciekające przed okrucieństwem wojny rodziny ukraińskie, m.in. w Pogorzelicy, Dziwnowie, Sierakowie, Zdroisku czy Kozienicach. To około 400 miejsc- stwierdził Paweł Szczeszek.



Prezes Enei poinformował ponadto, że grupa za pośrednictwem Fundacji Enea przekaże pieniądze dla Caritas Polska, która przeznaczy je na pomoc poszkodowanym przez rosyjskie działania wojenne.



- Nie możemy być obojętni na zło, które tak brutalnie i agresywnie zawładnęło światem tuż za naszą wschodnią granicą - podkreślił Paweł Szczeszek.



Enea podała ponadto ,że grupa na której czele stoi udostępni również część swojej floty samochodowej dla zapewnienia transportu rodzin ukraińskich do zorganizowanych miejsc pobytu i wsparcia.



Lubelski Węgiel Bogdanka też idzie z pomocą