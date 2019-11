Grupa Enea wypracowała przychody na poziomie 11,6 mld zł, a zysk wyniósł 990 mln zł

W pierwszych trzech kwartałach tego roku grupa kapitałowa Enea wypracowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 11,6 mld zł, a zysk netto wyniósł 990 mln zł. Według szacunków EBITDA w segmencie obrót wyniosła: 17 mln zł, w dystrybucji było to 804 mln zł, w wytwarzaniu 1,1 mld zł, a w wydobyciu 612 mln zł.

Jak wskazano obszar obrót charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.Jednostkowe wyniki finansowe Enea za okres I-III kwartał 2019 roku kształtowały się następująco: przychody ze sprzedaży netto: 3 mld 703 mln zł, przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 mld 210 mln zł, EBITDA: -32 mln zł, zysk netto: 700 mln zł.Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea, którego publikację zaplanowano na 21 listopada.Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln klientów.