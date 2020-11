Grupa Enea z ponad 2,6 mld zł zysku EBITDA po III kwartałach 2020

Grupa Enea w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 2,635 mld zł, czyli o 1,4 proc. większy niż rok wcześniej, notując około 43,7 mln zł straty netto wobec prawie 990 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Grupa Enea w pierwszych trzech kwartałach 2020 sprzedała odbiorcom końcowym łącznie 15,6 TWh energii elektrycznej i gazu co oznacza wzrost rok do roku o 3,4 proc.Obszar Obrotu odnotował zysk EBITDA na poziomie 59 mln zł, co rok do roku oznacza spadek 1 mln zł. Enea podała, że pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz „koszty obowiązków ekologicznych”.W sumie w okresie III kwartałów 2020 grupa Enea osiągnęła 2,635 mld zł zysku EBITDA, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 1,4 proc.Grupa Enea w okresie III kwartałów 2020 roku osiągnęła 923 mln zł zysku operacyjnego co rok do roku oznacza spadek o 37,3 proc., notując 43, 7 mln straty netto wobec prawie 990 mln zł zysku netto rok wcześniej.Na wyniki grupy za III kwartały 2020 negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące wartość posiadanego przez Eneę pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Odpisów dokonano pod koniec października, zgodnie z nimi wartość PGG w bilansie Enei wynosi 0 zł.Spółka informowała, że odpisy wpłyną m.in. na skonsolidowane sprawozdanie finansowe po poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego o 129 mln zł.