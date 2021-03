Grupa Enea zanotowała 2,2 mld zł straty

Enea zanotowała w ubiegłym roku wzrost przychodów do 18,2 mld zł z 15,8 mld zł rok wcześniej. Koncern zanotował jednak potężną stratę netto na koniec roku w wysokość 2,2 mld zł (540 mln zł zysku rok wcześniej) – za sprawą odpisów.

Większa sprzedaż

Węgla coraz mniej

Z raportu wynika również, że wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł w 2020 r. 21,1 TWh i wzrósł o ok. 3,8 proc. (tj. 774 GWh) w stosunku do 2019 r. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży był wyższy niż przed rokiem o 371 GWh, czyli ok. 2,5 proc., a w segmencie gospodarstw domowych o 133 GWh, tj. ok. 2,9 proc.Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 270 GWh, tj. o ok. 25,5 proc.. Łączny wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wyniósł prawie 2,4 TWh i wzrósł o 5 proc., czyli o 112 GWh. Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator przyłączonych zostało ponad 43 tys. źródeł odnawialnych łącznie z mikroinstalacjami, a łączna liczba przyłączonych przez spółkę dystrybucyjną źródeł OZE wynosiła na koniec 2020 r. prawie 63 tys.- Moc zainstalowanych w tym czasie źródeł to ponad 546 MW, dzięki czemu aktualna suma mocy przyłączonych źródeł OZE z uwzględnieniem mikroinstalacji to ponad 2 043 MW – czytamy w raporcie.Enea wskazuje również w raporcie na spadek o niemal jedną piątą wydobycia węgla we wchodzącej w skład grupy LW Bogdanka. - Wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki w 2020 r. miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. LW Bogdanka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 822 mln złotych. EBITDA wyniosła 466 mln zł czytamy w raporcie.Na poziomie jednostkowym Enea zanotowała stratę w wysokości 3,4 mld zł wobec 283 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 6,2 mld zł wobec 5,7 mld zł w 2019 roku. Wynik EBITDA był ujemny – minus 185 mln zł, podobnie zresztą jak w 2019 roku, kiedy wyniósł minus 108,6 mln zł.