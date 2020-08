Grupa Enea ze stratą prawie 100 mln zł po pierwszym półroczu

Skonsolidowana strata netto grupy Enea przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł – wynika z opublikowanych we wtorek (25 sierpnia) wstępnych szacunków wyników finansowych koncernu.

- Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie, a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea wobec Energi do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownii Ostrołęka utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka oraz Energi – tłumaczy spółka w komunikacie.- Powyższe zdarzenia miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 674 mln zł - czytamy również.Powyższe zdarzenia miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł - dodaje spółka, podkreślając, że odpisy mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.