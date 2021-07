Grupa Erbud debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Erbud jest generalnym wykonawcą w wielu segmentach budownictwa, w tym ma duży udział we wznoszeniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wybudowała też pierwszą w Polsce zeroemisyjną spalarnię śmieci. Bezpośrednio i pośrednio przyczynia się więc do ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Emisja GHG

Emisje względne GHG

Działania ograniczające emisje

Na szczególną uwagę zasługuje rola spółki Onde, która do 2020 r. działała pod nazwą PBDI, specjalizując się w budownictwie infrastrukturalnym, głównie budowy dróg. Zmiana nazwy ma związek ze zmianą struktury oferty. Obecnie 80 proc. jej przychodów pochodzi z rynku energetyki odnawialnej (OZE).W 2020 r. spółka ta miała ponad 50-procentowy udział w rynku budowy farm wiatrowych (spośród projektów, które wygrały aukcje OZE w 2019 r.) oraz 10-procentowy udział w budowie farm fotowoltaicznych do 1 MW (spośród projektów, które wygrały aukcje OZE w 2019 r.). A według danych z czerwca 2021 r. Onde zakończył i realizował kilkadziesiąt projektów o łącznej mocy 2809,5 MW, w tym budowy farm wiatrowych o mocy 2592,5 MW oraz projekty budowy farm fotowoltaicznych o mocy 217 MW.Patrz też: Onde emituje akcje, by stać się największym wykonawcą instalacji OZE

24 czerwca br. zarząd spółki Onde ogłosił publiczną emisję akcji. Zakłada, że pozyska ponad 440 mln zł, które to środki przeznaczy na rozwój głównego obecnie segmentu działalności spółki, tj. budowy instalacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych oraz rozszerzenie działalności o użytkowanie części z tych instalacji na własny rachunek.W 2020 r. roku grupa Erbud przyczyniła się do bezpośredniej emisji (zakresu 1), tj. ze źródeł, które były własnością jej przedsiębiorstw, 9,714 tys. ton CO2e. Ich wolumen był o 62,5 proc. mniejszy niż w 2019 r. Taki efekt dała głównie realizacja Polityki klimatycznej grupy, zakładającej np. ograniczanie wykorzystania wysokoemisyjnych pojazdów, maszyn i urządzeń napędzanych silnikami diesla na rzecz urządzeń o niższej emisji, a także urządzeń napędzanych energią elektryczną z sieci (co przeniosło się z kolei na wzrost emisji zakres 2; patrz niżej).W 2020 r. zwiększył się natomiast o 67,7 proc. wolumen emisji pośrednich CO2e grupy (zakresu 2) – do 18,1 tys. ton. Pochodziły one z produkcji kupowanej i zużytej energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia, zgodnie z fakturami. W 2020 r. grupa kupiła o 40 proc. więcej prądu oraz o 34,5 proc. więcej ciepła.Łączne emisje CO2e zakresu 1 i 2 grupy Erbud w 2020 r. wyniosły 27,8 tys. ton, tj. zmalały o 24,6 proc. w porównaniu do 2019 r. (36,86 tys. ton).„Ze względu na znaczący wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na kształtowanie emisji bezpośrednich i pośrednich, nie należy traktować roku 2020 jako w pełni reprezentatywnego w zakresie zarządzania, ograniczania ich poziomu” - podkreśla zarząd.Na 1 mln zł przychodów skonsolidowanych w 2020 r. grupa Erbud przyczyniła się do emisji 12,48 ton CO2e. Wskaźnik ten był o 21,6 pp. mniejszy niż w 2019 r., przy spadku wartości przychodów o 3,4 proc.Patrz też: Rekordowe zyski Grupy Erbud Na 1 mln zł EBITDA w 2020 r. grupa Erbud zanotowała emisję 297,18 ton CO2e. Wskaźnik ów był o -35,7 pp. mniejszy niż w 2019 r., przy wzroście EBITDA o 17,4 proc.Na 1 pracownika grupy w 2020 r. przypadła emisja 11,93 ton CO2e - o 22,7 pp. mniejsza niż 2019 r., przy spadku liczby pracowników o 2,4 proc.Zmiany w emisji GHG przez grupę miały związek z realizowaną, wspomnianą Polityką klimatyczną. Przyczyniła się ona do korzystnej zmiany struktury pojazdów, maszyn i urządzeń, ograniczając emisje CO2 powstające ze spalania ropy naftowej.Choć spowodowało to z kolei większe zużycie kupowanej energii elektrycznej i emisje pośrednie CO2e, to zarząd podkreśla spadek udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym Erbud (z 76,5 proc. w 2019 r. do 70 proc. w 2020 r.), czyli większy udział energii z OZE.Polityka klimatyczna Erbud SA zakłada, że do roku 2030 emisje gazów cieplarnianych grupy Erbud zmaleją do (minimum) 24,1 tys. ton CO2e - tzn. o 13,3 proc. w porównaniu z poziomem z 2020 r.