Grupa Figene rozpoczęła sprzedaż energii dla LPP

Figene Energia rozpoczęła realizację zawartego z LPP długoterminowego kontraktu na sprzedaż energii ze źródeł OZE. Ta umowa PPA dotyczy dostawy do LPP 35, 8 tys. MWh energii rocznie przez najbliższe 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat - podała Figene Capital.

Firma Figene Capital podała w komunikacie giełdowym, że od 1 stycznia 2023 jej spółka zależna Figene Energia rozpoczęła realizację zawartego z LPP długoterminowego kontraktu na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE (kontrakt PPA - Power Purchase Agreement).

Umowa dotyczy, jak podano, sprzedaży energii elektrycznej produkowanej m.in. przez spółkę grupy Figene - Take The Wind, której elektrownia wiatrowa o mocy 3,5 MW w gminie Złotów w woj. wielkopolskim produkuje energię eklektyczną.

- Umowa PPA dotyczy dostawy do LPP 35 800 MWh energii wiatrowej rocznie przez najbliższe 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat - podano w komunikacie.

Wcześniej Figene Capital informowała, że moc zainstalowana elektrowni wiatrowej Take The Wind zgodna z warunkami przyłączenia to 3,5 MW, a jej moc maksymalna wynosi 3,8 MW. Podawano, że według szacunków ww. elektrownia wytworzy w ciągu roku około 8500 MWh energii.

- Figene Capital poza dostarczeniem zielonej energii firmie odzieżowej LPP zamierza w 2023 roku pozyskać strategicznego partnera finansowego i rozpocząć realizację portfela projektów farm wiatrowych o potencjalnej mocy wynoszącej 110 MW - powiedział Robert Koński, wiceprezes zarządu Figene Capital, cytowany komunikacie prasowym spółki.