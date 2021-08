Grupa FM Forte debiutuje w Zielonym Indeksie

W 2019 r., przed wybuchem pandemii COVID-19, grupa FM Forte podwoiła emisje gazów cieplarnianych (GHG) w procesach produkcyjnych i technologicznych. Paradoksalnie to niezła wiadomość – zważywszy na przyczynę wzrostu i nowe perspektywy dekarbonizacji działalności producenta mebli.

Produkcja rośnie, emisje też

Emisje względne GHG

Działania zmniejszające emisje

Jednym z ważnym uwarunkowań w działalności produkcyjnej, wpływających na poziom emisji GHG przez grupę, jest duże zużycie energii elektrycznej. Tylko w 2019 r. wyniosło ono 92 568 MWh i było o 12 proc. większe niż rok wcześniej. Wzrost zużycia energii w 2019 r. wynikał z całorocznej pracy fabryki płyt (w 2018 r. pracowała tylko dziewięć miesięcy).W 2019 r. w spółkach grupy nie wykorzystywano energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.W latach 2018 i 2019 r. GK Fabryki Mebli Forte gromadziła i publikowała dane o emisjach CO2 z eksploatowanych instalacji, czyli bezpośrednich, objętych tylko zakresem 1.W 2019 r. ich wolumen wyniósł 91,83 tys. ton i w porównaniu z 2018 r. (43,37 tys. ton) podwoił się (wzrost o 211,7 proc.). Do tak dużego wzrostu (przy większej sprzedaży wartościowo o 6,3 proc.) przyczyniło się wspomniane uruchomienie w pełnym zakresie w 2019 r. produkcji płyt wiórowych przez spółkę Tanne.Emisje pośrednie grupa Forte ma przedstawić w sprawozdaniach za 2020 rok i następne.W 2019 r. na 1 mln zł przychodów skonsolidowanych (1146,6 mln zł) grupa Forte przyczyniła się do bezpośrednich emisji 78,04 ton CO2, które były o 99,4 pp większe niż w 2018 r. (39,16 ton), przy wzroście przychodów o 6,3 proc.Patrz też: Forte wypłaci rekordową dywidendę Na 1 mln zł EBITDA Grupy przypadło w 2019 r. 651,24 ton CO2, w porównaniu z 367,5 tonami rok wcześniej (wzrost o 77,2 pp), przy wzroście wartości EBITDA o 19,5 proc.Na 1 pracownika Forte wyemitowało 25,77 ton CO2. Rok wcześniej 12,17 ton, przy liczbie pracujących niemal bez zmian (-0,03 proc.).Chcąc ograniczyć ślad węglowy, zarząd Fabryki Mebli podjął szereg działań zakładających zmniejszenie zużycia i strat energii. Do zakładów produkcyjnych kupowane są maszyny o niższej energochłonności, ogranicza się czas jałowej pracy urządzeń, skraca trasy przejazdów pojazdów wolnobieżnych w komunikacji wewnętrznej, obiekty objęto termomodernizacją.Choć emisja CO2 z bezpośredniej działalności grupy Forte wzrosła w 2019 r. rdr z powodu większej działalności fabryki produkującej płyty wiórowe, to zarząd zaznacza przy tym, że jej budowa pozwoliła na rozpoczęcie procesu budowania gospodarki obiegu zamkniętego oraz ma wpływ na pośrednie zmniejszenie emisji GHG.Patrz też: W Forte liczą na głównego akcjonariusza Od lutego 2020 r. odpady drzewne wytwarzane w fabrykach mebli trafiają do odzysku i recyklingu w fabryce płyt. Dzięki temu grupa ogranicza wycinkę drzew i zapewnia efektywne wykorzystanie odpadów.Co równie istotne, odpady poprodukcyjne zastępują w dużej części biomasę leśną, sprowadzaną wcześniej niejednokrotnie z odległych miejscowości, co eliminuje wcześniejsze emisje podczas ich transportu.Zarząd informuje ponadto, że optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala na zmniejszenie zużycia materiałów i ilości wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych oraz zmieszanych.