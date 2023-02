Grupa Grodno notuje dwucyfrowy spadek zysku

Grupa Grodno w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 osiągnęła 931 mln zł przychodów notując 22,4 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost przychodów o 6 proc. i spadek zysku netto o 31,2 proc.

Grodno przedstawiło wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2022/23, czyli za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Zdecydowanie nasiliła się konkurencja w całej branży elektrotechnicznej

Andrzej Jurczak, prezes Grodna, w liście do akcjonariuszy i inwestorów stwierdził, że sytuacja rynkowa w roku obrotowym 2022/23 jest dla grupy Grodno „zdecydowanie trudniejsza od sytuacji, jaką obserwowaliśmy rok wcześniej”.

- Wojna na Ukrainie wpłynęła na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej, jednocześnie nasiliła procesy inflacyjne, które uwidoczniły się już w okresie pandemii. Branża budowlana spowolniła, w szczególności budownictwo mieszkaniowe. Do tego doszły zmiany regulacji w branży fotowoltaicznej skutkujące wyraźnym spadkiem zainteresowania mikroinstalacjami - czytamy w liście Andrzej Jurczaka do akcjonariuszy Grodna.

W opisanych warunkach, jak zaznaczył Andrzej Jurczak, „zdecydowanie nasiliła się konkurencja w całej branży elektrotechnicznej” i chociaż, jak stwierdził, Grodno zachowuje swoją część rynku to „sytuacja ta stanowi wyzwanie dla utrzymania poziomu marż i rentowności, szczególnie w warunkach rosnących kosztów”.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 przychody grupy Grodno wyniosły 931 mln zł i były wyższe o 6 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Na poziomie wyników, w trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 wskaźnik EBITDA wyniósł 39 mln zł (-17 proc. rok do roku), zysk operacyjny 32,9 mln zł (-22 proc. rok do roku) oraz zysk netto 22,4 mln zł (-31 proc. rok do roku) - czytamy w liście prezesa Grodna.

Potencjał do poprawy wyników stwarza transformacja energetyczna

Spółka definiuje EBITDA jako wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację.

- Przedstawione wyniki w znacznej mierze wynikają z niższej sprzedaży fotowoltaiki, rosnących kosztów i presji na marże. Należy też pamiętać o wysokiej bazie w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy nasze wyniki rosły blisko trzykrotnie w warunkach fotowoltaicznego boomu - stwierdził Andrzej Jurczak.

Andrzej Jurczak ocenił że „wzrost kosztów i słabsza koniunktura w budownictwie na pewno pozostaną wyzwaniem również w przyszłych okresach”.

- Potencjał do poprawy wyników w przyszłości niezmiennie dostrzegamy w obszarach związanych z energooszczędnością i transformacją energetyczną - m.in. stwierdził.

Grupa Grodno zajmuje się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Rozwija też segment zielonej energii w obszarach instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów.