Grupa Grodno ze wzrostem sprzedaży i zysku

W I półroczu roku obrotowego 2019/2020 zakończonym we wrześniu grupa Grodno osiągnęła prawie 291,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 2,4 mln zł zysku netto, co w porównaniu do I półrocza roku obrotowego 2018/2019 oznacza wzrost przychodów ze sprzedaży o 23 proc. i wzrost zysku netto o 29 proc.

Grupa Grodno wskazuje, że wzrost jej przychodów w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 był w dużej części rezultatem konsolidacji danych spółki zależnej Magma.

Grodno wskazuje, że wzrost sprzedaży grupy umożliwił poprawę pozycji wynikowych; na poziomie jednostkowym Grodno odnotowało jednak spadek wyniku netto o 13 proc. rok do roku.

Obecnie bardzo duży potencjał dostrzegamy m. in. w fotowoltaice i oświetleniu LED, dlatego zakładamy istotny wzrost znaczenia tych obszarów w naszych skonsolidowanych przychodach – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodna.