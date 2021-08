Grupa Lentex debiutuje w Zielonym Indeksie

Spółki grupy Lentex, producenta wykładzin, włóknin i materiałów dla budownictwa, poszukują nie tylko nowych rozwiązań i zastosowań dla produkowanych wyrobów, ale i sposobów zmniejszenia śladu węglowego swojej działalności. Stawiają przede wszystkim na efektywność energetyczną procesów produkcyjnych.

Wolumen emisji GHG

Względny wolumen emisji GHG

Grupa Kapitalowa Lentex.png Działania ograniczające emisje

Natomiast źródłami emisji do atmosfery w Gamrat S.A. są instalacje technologiczne. Spółka ta sprzedała w 2018 r. podmiotowi zewnętrznemu instalację elektrociepłowni, która emitowała największą ilość gazów i pyłów do powietrza.Energia elektryczna jest drugim pod względem znaczenia źródłem energii w działalności grupy, ale tym samym drugim czynnikiem emisji CO2. Kupowany przez grupę prąd jest wytwarzany przez elektrownie węglowe.Zużycie energii elektrycznej w Grupie Lentex zwiększyło się w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 34 proc. Wynikało to głównie ze zwiększenia przez nią obrotów, choć pogorszyła się zarazem relacja zużycia prądu (w GJ) do przychodów z 33,9 proc. w 2019 r. do 38,41 proc. w 2020 r.Patrz też: Lentex urósł w pandemii W spółce Gamrat część zużytej energii elektrycznej jeszcze w 2019 r. pochodziła z produkcji własnej, jednak od 2020 r. jest ona w całości kupowana od podmiotu zewnętrznego.W 2020 r. GK Lentex przyczyniła się do łącznej emisji bezpośredniej (zakresu 1) i pośredniej (zakresu 2) 4340,31 ton CO2e, która była o 24,9 proc. większa niż w 2019 r.Choć w 2020 r. emisje CO2 ze spalania gazu w kotłowniach zmalały o 28,4 proc. rdr , to podwoiły się w produkcji włóknin (109,9 proc.), co miało związek z podłączeniem nowego pieca gazowego na jednym z istniejących agregatów oraz znacznie zwiększonej produkcji.Emisje pozostałych związków miały małe znaczenie, a ich wolumen w 2020 r. sięgał 7,5 ton, w tym największy był NO2 (4,2 tony).W związku z tym, że poza terenem należącym do Lentex S.A., są utrzymywane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia, „spółka obecnie nie planuje działań stosowania środków technicznych mających na celu ograniczenie emisji”, informuje zarząd.Spółka Gamrat ma natomiast odpowiednie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji. Nie mając już w swoich strukturach spółki Gamrat Energia znacznie obniżyła swoją emisję ograniczając się głównie do pyłu polimerowego.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów grupy (372,4 mln zł), przypadła emisja 11,6 ton CO2, która była o 7,4 pp większa niż rok wcześniej, przy wzroście przychodów o 16,1 proc.Patrz też: Lentex zaliczył mocny początek roku Na 1 mln zł EBITDA (69,7 mln zł) w 2020 r. przypadła emisja 62,2 ton CO2, która zmalała o 17,5 pp, przy wzroście przychodów o 51,5 proc.Na 1 pracownika przypadła w 2020 r. emisja 6,1 ton CO2, tj. była o 17,3 pp większa rdr, przy wzroście liczby pracowników o 6 proc.Obecnie grupa Lentex nie korzysta z odnawialnych źródeł energii. Natomiast działania spółek uwzględniają cel, jakim jest korzystanie w racjonalny i oszczędny sposób z energii poprzez: bieżące monitorowanie temperatury w okresach grzewczych, odzysk ciepła, weryfikację izolacji na rurociągach przesyłowych, bieżący przegląd instalacji odbioru ciepła oraz audyty energetyczne przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.Zużycie energii do celów centralnego ogrzewania w Lentex S.A. jest w sezonie grzewczym monitorowane, by na bieżąco ją obniżać. Np. spółka ogranicza ogrzewanie powierzchni magazynów, gdzie nie przebywają ludzie, we wszystkich ogrzewanych obiektach utrzymywane są optymalne wymagane temperatury, a w godzinach popołudniowych oraz w weekendy okresowo – temperatura ogrzewania jest zmniejszana.Ciepło technologiczne wykorzystywane jest w postaci pary suchej nasyconej. Jej zużycie jest racjonalizowane poprzez realizowanie dużych partii produkcyjnych, unikając w ten sposób strat związanych z nagrzewaniem i schładzaniem instalacji. Okresowo sprawdzane są izolacje na rurociągach przesyłowych, a raz w miesiącu - sprawność instalacji odbioru ciepła.Również w pozostałych spółkach są prowadzone działania mające na celu maksymalne ograniczenie poboru energii.Ważnym czynnikiem, który oddziałuje na środowisko naturalne, jest transport. W GK Lentex transport wewnętrzny jest zorganizowany w różny sposób, w zależności od potrzeb poszczególnych spółek. Np. w Lentex S.A wszystkie wózki widłowe i platformowe napędzane są akumulatorami, co znacznie obniża emisje zakładu. Emisja pojawia się tylko podczas ładowania akumulatorów. Z kolei 9 proc. pojazdów służbowych ma instalację gazową, a 13 proc. - samochody hybrydowe.