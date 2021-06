Grupa LPP z nowymi danymi w Zielonym Indeksie

W 2020 r. firmy znalazły się niespodziewanie w nowej rzeczywistości, a frazę „odpowiedzialność społeczna” odmieniano przez wszystkie przypadki. Czy można było pozostać firmą zrównoważoną, gdy walczy się o przetrwanie? Przykład grupy LPP wskazuje, że tak. Dotyczy to także systematycznej pracy na rzecz zmniejszania śladu węglowego.

Emisje GHG

Wskaźniki względne



Ślad węglowy pod lupą

Jak się obniża emisje

Nie tylko emisje. W kierunku zrównoważonej odzieży

Jej sieć liczy łącznie ponad 1850 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1425 tys. m kw. W 2020 r. sprzedała ok. 233 mln sztuk odzieży.Jak podkreśla zarząd w „Raporcie zintegrowanym LPP za rok 2020/21”, grupa „konsekwentnie realizuje założenia przyjętej w 2019 r. strategii zrównoważonego rozwoju For People For Our Planet”. Zwiększa udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku, dąży do pełnego bezpieczeństwa chemicznego produkcji, eliminuje opakowania plastikowe niepodlegające recyklingowi, a także wdraża ekologiczne rozwiązania w budynkach centrali i sieci sprzedaży.W 2020 roku grupa zmieniła okres obrachunkowy. Miało to na celu „oddanie realnej dynamiki finansów LPP, specyficznej dla branży odzieżowej”. Przesunięty rok obrotowy obejmuje teraz okres od 1 lutego do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.W efekcie nie w pełni można porównywać zmiany w ciągu ostatnich lat m.in. w poziomie emisji (nie uwzględnia się stycznia 2020 r.). Jednak można wychwycić ogólną tendencję co do wzrostu lub spadku emisji GHG.W nowym roku obrotowym od 1.02.2020 do 31.01.2021 grupa przyczyniła się do łącznej emisji 1 295,34 tys. ton CO2e. W porównaniu do 2019 r. była ona o 13,95 proc. mniejsza. W informacjach uzyskanych do spółki wskazuje się, że to w dużej części efekt zamknięcia salonów sprzedaży, w związku z pandemią COVID-19.Podobnie jak wcześniej, największy udział w łącznych zrzutach CO2 i innych pyłów w 2020 r. miały emisje pośrednie zakresu 3 (powstające w łańcuchu dostaw)– aż 90,4 proc. (1 170,6 tys. ton). Ona również zmalała - o 13,94 proc. rok do roku.Najmocniej natomiast w nowym roku obrotowym spadły emisje bezpośrednie (zakresu 1), o 17,5 proc. rdr, choć stanowiły tylko 0,3 proc. wszystkich emisji (3,73 tys. ton). O 14 proc. obniżono także emisje pośrednie zakresu 2 (powstające głównie podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej), które miały 9,3 proc. udziału w łącznej emisji.Na 1 mln zł przychodów w roku obrotowym 1.02.2020 - 31.01.2021 grupy LPP (7,84 mld zł) przypadła emisja 165 ton CO2e. W porównaniu z takim wskaźnikiem z roku 2019 r. (163,2 ton) była ona zatem o 1,1 proc. większa, przy mniejszych o 15 proc. przychodach rdr.Na 1 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2020/21 (1 226,1 mln zł) przypadła emisja 1056,5 ton CO2e, wobec 792,5 ton w 2019 r. Była zatem o 33,3 proc. większa rdr, przy mniejszej wartości EBITDA o 35,5 proc.Na jednego pracownika grupy w roku obrotowym 2020/21 (21 977 zatrudnionych) przypadło 58,9 ton CO2e, w porównaniu z 61,6 tonami w 2019 r., tj. 4,4 proc. mniejsza rdr, przy mniejszym zatrudnieniu (o 10,1 proc.).Spółka przekazuje dane, że w 2020 r. zmniejszyła o 2 proc. (w porównaniach do 2019 r.) emisję CO2 w przeliczeniu na sztukę sprzedanego produktu. Osiągnięto to dzięki „poprawie efektywności w wielu obszarach”Działalność grupy w dużej mierze opiera się na produkcji odzieży poza granicami Polski oraz sprzedaży wyrobów gotowych za granicą. One więc de facto decydują o łącznym poziomie emisji grupy.Dlatego od nowego roku obrotowego LPP zbiera dużo bardziej dokładne dane o zużyciu energii ze spółek zagranicznych, w tym wszystkich salonów poza granicami Polski (z wyłączeniem salonów franczyzowych na Bliskim Wschodzie) oraz dane dotyczące liczby kilometrów pokonanych różnymi środkami transportu podczas podróży służbowych.W obliczeniach grupa uwzględnia emisje GHG powstałe podczas transportu produktów od dostawców do centrów dystrybucyjnych oraz do salonów w Polsce i za granicą. Z obliczeń wyłączono natomiast emisje powstające podczas transportu przesyłek w e-commerce, ze względu na oszacowany niski ich udział w całkowitej emisji GHG (ok. 0,3 proc.).Grupa w łącznym bilansie swojego śladu węglowego uwzględnia też emisje powstałe przy wytworzeniu surowców, przy produkcji odzieży oraz materiałów opakowaniowych, a także na etapie użytkowania odzieży i utylizacji materiałów opakowaniowych wprowadzonych na rynek oraz odpadów.W 2019 r. zarząd grupy przyjął nowe cele dla strategii zrównoważonego rozwoju. Skupione są wokół następujących działań, wykraczających daleko poza ograniczanie emisji GHG. Jednym z nich był zrównoważony rozwój w budynkach centrali i sieci sprzedaży.W 2020 r. grupa rozpoczęła wdrażanie w salonach programu Eco Aware Stores, obejmującego takie zmiany jak: optymalizacja działania instalacji HVAC (wentylacji i klimatyzacji) i zmiany oświetlenia, na energooszczędne LED. Tam, gdzie istniała możliwość wyboru dostawcy, 25 proc. energii zużywanej przez salony pochodziło już z OZE.W wybranych salonach rozpoczęto testy systemu telemetrii, tj. monitoringu i zarządzania energią elektryczną oraz technologię SolarCool, która wykorzystuje energię słoneczną w układzie chłodniczym urządzeń klimatyzacyjnych. W końcu 2020 r. 88 salonów w centrach handlowych miało certyfikat BREEAM (wielokryteriowej oceny budynku), a jeden – certyfikat LEED (system oceny jakości budynku).Efektem tych m.in. działań był spadek za granicą emisji CO2e objętych zakresem 1 o 64 proc. rdr. (dzięki znacznej redukcji zużycia paliw). Wzrosły one natomiast o 15,5 proc. w obiektach w Polsce, z powodu większego zużycia gazu ziemnego na cele grzewcze, co wynikało z bardziej mroźnej zimy.Z kolei emisje GHG ujmowane zakresem 2 spadły w Polsce o ok. 23 proc. rdr, a zagranicą o ok. 3,5 proc., choć powierzchnia salonów (z wyłączeniem franczyzowych) w Polsce wzrosła o 7 proc., a zagranicą o 24 proc. Największy udział (86 proc.) miały emisje GHG powstające przy produkcji energii elektrycznej. Ich zmniejszenie w bilansie grupy wynikało z redukcji zużycia prądu oraz zastosowania niższych, bardziej aktualnych, źródeł wskaźników emisji dla krajów Unii Europejskiej.Największe emisje objęte zakresem 3 (ok. 71 proc.) powstały w procesie produkcyjnym oraz w związku ze zużyciem surowców do produkcji ubrań i akcesoriów. Te pierwsze zmalały o niemal 10 proc., a drugie - o ok. 18 proc. Był to efekt mniejszej masy zakupionych produktów lub zastąpienia tradycyjnych materiałów - materiałami bardziej przyjaznymi środowisku. Wagowo w 2019 r. materiały z recyklingu stanowiły 0,82 proc., a w 2020 r. ich udział wzrósł do 2,34 proc. Pozwoliło to zaoszczędzić łącznie 9 876 ton CO2e.Za 22 proc. emisji zakresu 3 odpowiedzialna była faza użytkowania ubrań, czyli m.in. ich pranie i prasowanie. Do redukcji emisji zakresu 3 przyczyniła się też optymalizacja logistyki, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań internetowych. Grupa wprowadzała rozwiązania maksymalizujące wypełnienie środków transportu i testowała wykorzystanie drogi morskiej - mniej emisyjnej niż lotniczej. W transporcie powietrznym zmniejszyła o 57 proc. pracę przewozową (liczoną w tonokilometrach) podczas dostaw produktów do centrum dystrybucyjnego. Otwarcie kolejnych magazynów pozwoliło skrócić dystans dostaw towarów na tzw. ostatniej mili, co także przekładało się na redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.Nowa strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje także inne działania, poza zrównoważonym rozwojem w budynkach centrali i sieci sprzedaży.W 2020 r. grupa zwiększyła udział kolekcji przyjaznych środowisku w ofercie marek. Obecnie już prawie 19 proc. z nich to produkty z metką Eco Aware (powstały w zrównoważony sposób), a w przypadku Reserved - co trzecia.Innym celem było ograniczanie tworzyw sztucznych używanych w sklepach i w dystrybucji. Plastik z opakowań do wysyłki zamówień online został zupełnie wyeliminowany w przypadku marek Mohito i Reserved, a w pozostałych – wykorzystywano wyłącznie folię z recyklingu. Łączny efekt to eliminacja z obiegu 300 ton jednorazowego plastiku, tj. podwojenie wyniku uzyskanego w 2019 r.Grupa przystąpiła ponadto w 2020 r. do międzynarodowych i krajowych inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i bezpieczeństwa chemicznego. Jako pierwsza polska firma dołączyła do grona Przyjaciół Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, międzynarodowej inicjatywy, której celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne i wyeliminowanie z niej niebezpiecznych substancji. Już 23 fabryki szyjące kolekcje marek LPP w Pakistanie i 42 w Bangladeszu są zrzeszone w tej inicjatywie.Miesiąc później LPP dołączyła do Polskiego Paktu Plastikowego, międzysektorowej platformy współpracy firm oraz organizacji dążących do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.