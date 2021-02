Grupa Orbis debiutuje w Zielonym Indeksie

Działalność usługowa Grupy Orbis powoduje sporą emisję gazów cieplarnianych (GHG). Głównie z powodu zużywanego prądu, który kupują jej spółki. Największy polski operator hotelowy realizuje kompleksowy program zrównoważonego rozwoju, którego elementem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Relatywne wskaźniki emisji

Razem z partnerem

Redukcja zużycia energii

Na emisje bezpośrednie, czyli ujmowane zakresem (scope) 1, przypadło w 2019 r. tylko 2 proc. łącznego wolumenu GHG grupy Orbis. Pochodziły one ze spalania gazu na potrzeby ogrzewania budynków (34 969,5 MHh) oraz ze zużycia paliw floty samochodów (83 tony). Wolumen emisji bezpośrednich obniżono w 2019 r. o 8,8 proc.Na 1 mln zł przychodów w 2019 r. grupy Orbis (1 455,3 mln zł), przypadły 53,73 tony emisji GHG. W porównaniu z 2018 rokiem, kiedy wskaźnik ten wyniósł 57,33 ton, zmalał on o 6,3 pp, przy wzroście przychodów o 10,4 proc.Na 1 mln zł EBITDA (509,2 mln zł) w 2019 r. przypadło 153,6 ton CO2e, czyli o 23,3 pp mniej, niż w 2018 r. (177,1 ton), przy większym EBITDA o 12,3 proc.W przeliczeniu na 1 pracownika w 2019 r. grupa Orbis wyemitowała 19,6 ton CO2e, tj. o 5,4 proc. więcej niż w 2018 r. (18,6 ton).Zarząd Orbis SA informuje natomiast, że w 2019 r. na 1 pokój w ciągu roku zużyto 31,6 kWh prądu, tj. o 4,6 proc. mniej niż w 2018 r., a na 1 osobonoc - 28,13 kWh, także o 4,6 proc. mniej.Przeciwdziałając zmianom klimatu, zarząd Orbis realizuje wieloletni program zrównoważonego rozwoju „Planet 21”. W 2019 roku obowiązywały założenia tej polityki na lata 2016-2020 będące kontynuacją polityki obowiązującej w latach 2011-2015.W „Planet 21” nakreślono dwa podstawowe cele: ograniczenie (w okresie 2016-2020) odpadów żywnościowych o 30 proc. oraz przyjęcie zasady, że wszystkie budynki nowe i podlegające renowacji w tym okresie będą cechowały się rozwiązaniami o niskim śladzie węglowym (budynki niskoemisyjne).Realizacja tych celów przyczynia się też do obniżania zużycia energii elektrycznej i cieplnej w hotelach, a co za tym idzie - do obniżenia emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością operacyjną grupy. Przestawione powyżej dane potwierdzają, że uzyskano znaczne efekty w realizacji obu celów.W sprawozdaniu niefinansowym zarząd Orbisu podaje, że partner – Accor – w 2019 r. poddał rewizji swoją strategię klimatyczną. „W zależności od decyzji, które mogą być podjęte przez inwestora w 2020 roku, zmianie może ulec także strategia klimatyczna Grupy Orbis” - podano w sprawozdaniu.Zarząd Orbis SA informuje też, że w całej grupie kładzie „silny nacisk na kontrolowanie zużycia energii w hotelach. Pozwala to osiągać nie tylko korzyści środowiskowe, ale także finansowe”.Działania te polegają m.in. na:- stosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED w pomieszczeniach i strefach ogólnodostępnych oraz w systemach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,- wprowadzaniu odpowiednich procedur, np. nakazujących wyłączanie zbędnego oświetlenia,- systemach ograniczających pobór mocy w strefach produkcji gastronomicznej,- instalowaniu podliczników, co umożliwia rozliczanie dzierżawców pomieszczeń i stref,- rozliczaniu ze zużycia ekip wykonujących modernizacje i remonty.Na podstawie wniosków z audytów energetycznych, przeprowadzonych w latach 2016-2017, w latach 2018-2019 wdrażano następujące rozwiązania:- instalowano generatory CO2 pozwalające na optymalizację temperatur ciepłej wody użytkowej,- uzupełniano i wymieniano izolacje termiczne instalacji cieplnych i chłodniczych,- stopniowo wymieniano urządzenia o dużej energochłonności (3 chillery), zastępując je takimi o znacznie wyższej efektywności energetycznej.Ponadto sięgano po odnawialne źródła energii. W nowo budowanych hotelach własnych instaluje się systemy fotowoltaiczne. W 2019 r. 12 hoteli z grupy Orbis wytwarzało w ten sposób już część wykorzystywanej energii.