Grupa Orlen w drugim kwartale br. osiągnęła wynik EBITDA LIFO prawie 5,7 mld zł

Grupa Orlen w drugim kwartale tego roku osiągnęła wynik EBITDA LIFO w wysokości prawie 5,7 mld zł, a zysk netto na poziomie blisko 4 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Energa w wysokości 3,7 mld zł - podał w czwartek płocki koncern.

"Koncern wypracował solidne wyniki finansowe pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa" - ocenił PKN Orlen, publikując wyniki Grupy Orlen za drugi kwartał tego roku. Jak zaznaczył, "bardzo dobre wyniki wypracowały segmenty energetyki i detalu, które osiągnęły łącznie ok. 1,5 mld zł EBITDA LIFO".

"Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa pozwalają nam kontynuować inwestycje rozwojowe oraz procesy akwizycyjne" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Dodał, że PKN Orlen, "uwzględniając przejęcie Grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową".

"Zysk operacyjny Grupy Energa stabilizuje wyniki całego koncernu. Jest również potwierdzeniem, że stawiając na budowę koncernu multienergetycznego obraliśmy właściwy kierunek" - oświadczył szef PKN Orlen. I dodał: "Działamy w zmiennym otoczeniu i wymagającej branży, dlatego musimy dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG".

"Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów i przynieść korzyści akcjonariuszom, klientom i polskiej gospodarce" - podkreślił Obajtek.

PKN Orlen przypomniał, że sfinalizował przejęcie 80 proc. akcji Grupy Energa 30 kwietnia i prowadził również w tym czasie negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przejęcia Grupy Lotos, które zakończyły się warunkową zgodą Komisji uzyskaną 14 lipca. Jak wspomniał koncern, tego dnia zainicjowany został również proces integracji z Grupą PGNiG w związku z podpisanym listem intencyjnym ze Skarbem Państwa.

Jak zaznaczył PKN Orlen, w drugim kwartale w Grupie Orlen kontynuowano strategiczne projekty rozwojowe, m.in. rozpoczęto budowę instalacji visbreakingu, która zwiększy efektywność rafinerii w Płocku, zakończono główną część największej inwestycji petrochemicznej na rynku czeskim - instalacji polietylenu, trwały też intensywne prace związane z projektem budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, które umożliwiły złożenie raportu środowiskowego 23 lipca.

Według danych koncernu, w drugim kwartale tego roku Grupa Orlen osiągnęła wynik netto na poziomie prawie 4 mld zł, przy czym w tym samym okresie rok wcześniej było to 1,6 mld zł, natomiast w pierwszym kwartale tego roku była to strata netto ponad 2,2 mld zł. Przychody Grupy Orlen w drugim kwartale tego roku wyniosły 17 mld zł, gdy w tym samym czasie rok wcześniej było to ponad 29 mld zł, a w pierwszym kwartale tego roku 22 mld zł. EBITDA LIFO w drugim kwartale tego roku wyniosła w Grupie Orlen prawie 5,7 mld zł przy ponad 2,7 mld zł w analogicznym okresie rok temu i 1,6 mld zł w pierwszym kwartale tego roku.

PKN Orlen wyliczył, że zdarzenia o charakterze jednorazowym ujęte w EBITDA LIFO to m.in.: 3,7 mld zł zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energa, 1,2 mld zł z tytułu przeszacowania wartości zapasów w efekcie wzrostu cen ropy oraz wzrostu cen sprzedaży produktów wynikającego ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych, a także minus 0,1 mld zł z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na skutek decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady.

Jak podał PKN Orlen, segment rafineryjny Grupy Orlen wypracował w drugim kwartale tego roku wynik EBITDA LIFO na poziomie 614 mln zł. "Został on osiągnięty pomimo spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych, niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy, osłabienie złotówki względem dolara oraz przeszacowanie zapasów do wartości godziwej związane ze wzrostem notowań ropy i produktów w drugim kwartale br." - wyjaśnił koncern.

Podał jednocześnie, iż moce wszystkich rafinerii Grupy Orlen w drugim kwartale zostały wykorzystane w 71 proc. - łączny przerób ropy naftowej wyniósł 6,2 mln ton, a sprzedaż 5,2 mln ton.

Według PKN Orlen, segment petrochemiczny Grupy Orlen osiągnął w drugim kwartale tego roku 251 mln zł EBITDA LIFO, w tym włocławski Anwil 63 mln zł, a PTA (instalacja kwasu tereftalowego - PAP) 72 mln zł. Koncern podał, że moce wszystkich jego instalacji petrochemicznych w drugim kwartale zostały wykorzystane w 73 proc., na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe.

Z danych Grupy Orlen wynika, że segment energetyczny wypracował tam w drugim kwartale tego roku 749 mln zł EBITDA LIFO. Według koncernu, w tym czasie prawie 80 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. "W ramach całego wyniku wypracowanego przez segment energetyczny 260 mln zł to wynik kontrybucji Grupy Energa za miesiąc maj i czerwiec" - zaznaczył PKN Orlen. Jak podał, łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec drugiego kwartału tego roku 3.253 MWe, w tym 1.443 MWe przypadało na Grupę Energa.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w drugim kwartale tego roku wynik EBITDA LIFO na poziomie 726 mln zł, jak zaznaczył koncern, "w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim". PKN Orlen odnotował, że największa dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnęliśmy w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce.

Z kolei segment wydobycia Grupy Orlen wypracował w drugim kwartale tego roku rezultat EBITDA LIFO na poziomie 10 mln zł, jak podał koncern, przy wzroście wolumenów sprzedaży w efekcie wzrostu średniego wydobycia o 1,0 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę - PAP), w tym: w Kanadzie o 0,9 tys. boe/d i w Polsce o 0,1 tys. boe/d liczone rok do roku. "Na wynik segmentu wpływ miały głównie niskie kwotowania ropy, gazu i kondensatów w Kanadzie" - wyjaśnił PKN Orlen.

Koncern podkreślił, że "utrzymuje stabilną sytuację płynnościową". Zaznaczył też, iż "z wyprzedzeniem zabezpieczone zostało finansowanie przyszłych działań operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Orlen w ramach odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 1,75 mld euro udzielonego 29 lipca przez konsorcjum 16 banków, który zastąpił dotychczasowy kredyt konsorcjalny z 2014 r.".