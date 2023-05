Grupa OX2 oddała kolejną farmę wiatrową w Polsce

Grupa OX2 uruchomiła farmę wiatrową Grajewo na Podlasiu, składającą się z12 turbin o łącznej mocy 40 MW. To druga w Polsce farma wiatrowa zrealizowana przez OX2.

Zakłada się, że zlokalizowane w gminie Grajewo wiatraki będą miały roczną produkcję w wys. ok. 130,6 GWh. Przy założeniu średniego rocznego zużycia energii przez gospodarstwo domowe na poziomie około 3 500 kWh - cała farma będzie mogła zasilić rocznie nawet do 40 tys. gospodarstw.

- W Polsce jesteśmy obecni od 2019 r. Nasz portfel projektów wiatrowych liczy blisko 1000 MW mocy, z czego ponad 300 MW stanowią projekty zrealizowane, w trakcie budowy oraz przewidziane do budowy jeszcze w bieżącym roku - mówi Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Nie tylko farma. Zbudowano także drogi i stację energetyczną

W regionach, w których firma OX2 rozwija inwestycje, angażuje się także we wsparcie lokalnej społeczności i rozwój infrastruktury. W Grajewie wybudowała 4,5 km dróg dojazdowych do turbin wiatrowych, wyremontowała 3,8 km istniejących dróg gminnych oraz wykonała wzmocnienie drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Boczki-Świdrowo o łącznej długości odcinków blisko 1,4 km.

Dodatkowo, w związku z przyłączeniem realizowanej przez OX2 farmy wiatrowej Grajewo, do operatora sieci PGE Dystrybucja oddział Białystok, zmodernizowano stację GPZ Grajewo - Popowo.

Dzięki temu Grajewo może pochwalić się jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji energetycznych na terenie północno-wschodniej Polski. Nowa stacja GPZ 110/15 kV GIS Grajewo 2 przyczyni się do dalszego rozwoju regionu.

Imprezy i ścisła współpraca z lokalną społecznością

- Istotne dla nas było wsparcie lokalnej społeczności poprzez budowę i remont dróg oraz działania na rzecz kultury i edukacji. Sfinansowaliśmy modernizację sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie oraz uczestniczyliśmy w wielu lokalnych imprezach kulturalnych i innych ważnych wydarzeniach w gminie. Wszelkie działania realizowaliśmy w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz władzami gminy i powiatu - dodaje Patryk Jarzębski, construction project manager w OX2.

OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie i Wyspach Alandzkich oraz we Włoszech.

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.