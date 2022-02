Grupa PGE i PKP Cargo Terminale chcą razem rozwijać transport multimodalny

PGE oraz Betrans, spółka z grupy PGE, podpisały z PKP Cargo Terminale list intencyjny dotyczący współpracy przy powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski).





Inwestycje wspierające transformację

Wojciech Dąbrowski mocno podkreślił, że planowana wspólnie z PKP Cargo Terminale inwestycja będzie kolejną inwestycją PGE w rejonie Bełchatowa m.in. po Centrum Rozwoju Kompetencji,mająca na celu transformowanie regionu.- W regionie Bełchatowa w najbliższych latach jako PGE mamy zamiar zainwestować 5 mld zł. Będziemy tam realizowali inwestycje polegające na budowie farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych. Rozważamy także budowę nowoczesnej cementowni. Ta inicjatywa (pomysł KTK- red.) jest jedną z szeregu, które zamieramy realizować w rejonie Bełchatowa, bo transformacja energetyczna Bełchatowa (...) jest jednym z głównych naszych priorytetów, które realizujemy w PGE- mówił Wojciech Dąbrowski, przed podpisaniem listu intencyjnego.Jacek Rutkowski, prezes PKP Cargo Terminale, spółki odpowiedzialna za rozwój i obsługę sieci terminalowych w Polsce, w komunikacie wyraźnie zaznaczył, że PKP Cargo Terminale jest zainteresowana przyszłą kooperacją z PGE i Betrans w zakresie obsługi przewozowej.- Województwo łódzkie i zarazem rejon, w którym będziemy działać jest bardzo istotny dla transportu intermodalnego w Polsce. Jest to środek Polski, ogromny węzeł transportowy szlaków północ -południe samochodowych, kolejowych i w przyszłości myślę, że dzięki CPK również lotniczych- mówił Jacek Rutkowski, przed podpisaniem listu intencyjnego z PGE.- Jest to ogromna szansa dla nas i myślę, że dzięki wszystkim partnerom współuczestniczącym w przedsięwzięciu będzie to przedsięwzięcie udane i terminal multimodalny Karsznice, który powinien ruszyć za dwa lata , niecałe już będzie ogromnym sukcesem naszych firm i przede wszystkim województwa łódzkiego- komentował Jacek Rutkowski.